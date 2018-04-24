جزئیات نشست مالیاتی با وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در مورد جلسه‌ مشترک امروز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد توافقات بین اتاق اصناف و مسئولان مالیاتی و وزارت امور دارایی گفت: مسائل زیادی در این نشست اثربخش مطرح شد و چکیده جلسه را می‌توان این‌گونه طرح کرد که همه پذیرفتیم، در بحث حمایت از تولید و بخش خدمات فنی با توجه به رویکرد دولت و سیاست‌های رهبری، نگاه ویژه‌ای بشود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: یقینا باید بخشودگی مالیاتی در بخش اصناف را نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر اعمال کنیم؛ به‌خصوص در حوزه حمایت از تولید و کالای ایرانی؛ در بخش توزیع هم وضع به همین منوال است. بنگاه‌های کوچک با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد به طور ویژه دیده شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اخذ مالیات از کسانی که درآمد بالایی دارند، گفت: «باید واقعیت‌های جامعه را با توجه به وضعیت جاری اقتصاد و به‌خصوص زمینه رکود بر نظام اقتصادی کشور لحاظ کنیم. به هیچ وجه دنبال این نیستیم که کسانی با درآمد بالا را از پرداخت مالیات معاف کنیم، ما هم یقینا همراه و همگام با سازمان امور مالیاتی کشور معتقدیم مالیات باید از کسانی که صاحب درآمد بالا هستند، اخذ شوند، اما بپذیریم که بنگاه‌های کوچک با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سال گذشته، به صورت ویژه دیده شود.

فاضلی گفت: بر این اساس کارگروهی در اتاق اصناف شکل گرفت و در جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف اعلام کردم، چهار نفر از سازمان امور مالیاتی و چهار نفر از اتاق اصناف در این کارگروه و برای رسیدن به توافق نهایی مالیاتی کارها را انجام بدهند. هیچ جفایی به بنگاه‌های صنفی را نمی‌پذیریم.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصل مطلب این است که در بحث تولید و خدمات فنی نگاه ویژه‌ای شده است. پیشنهادم عدم افزایش در این بخش است و وزیر امور اقتصادی و دارایی که از نگاه شان تقدیر می‌کنم، خواستند در بحث‌های مالیاتی حداقل‌ها دیده شود. در بخش توزیع، هیچ جفایی را به بنگاه‌های صنفی را نمی‌پذیریم، فکر می‌کنم، توافق‌های این دو گروه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هدف برسند و براساس آن عمل خواهد شد. وضعیت را نسبت به سال گذشته بهتر ارزیابی می‌کنم.

فاضلی گفت: این خبر خوبی برای بنگاه‌های صنفی است؛ نگاه دولت و وزیر اقتصاد به بنگاه‌های کوچک و متوسط مثبت است و این نگاه که با دادن امتیاز به بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی در راستای تولید ایرانی، تربیت نیروی انسانی و حفظ کارگر تلاش می‌کنند، مغتنم است. از طرف دیگر واقعیت‌های نظام مالیاتی کشور پذیرفته شده، اما اگر قوانین اجرا نشود، به مشکل بر می‌خوریم. با اجرای قانون موافقیم، اما شرط آن دیدن واقعیت‌های جامعه است.

وی افزود: به عنوان نماینده اصناف کشور وظیفه دارم واقعیت‌های موجود را به مسئولان ذی‌ربط منتقل کنم. هم مجلس و هم دولت را دخیل کردیم و هر دو نگاه همسو است. وضعیت را نسبت به سال گذشته بهتر ارزیابی می‌کنم.