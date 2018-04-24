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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

اجرای طرح عصر موسیقی در محلات منطقه ۱۳

اجرای طرح عصر موسیقی در محلات منطقه ۱۳

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ گفت: معتقدم بایستی از مشارکت هدایت شده به سمت هدایت موثر برویم و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی محلات را بازیابی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی سوته که جمع دبیران ستاد راهبری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سخن می گفت،  سرای محلات را حلقه واسط مدیریت شهری با جامعه خواند و افزود: اگر در محلات به توسعه اجتماعی فکر می کنیم، این توسعه اجتماعی می بایست به سرمایه اجتماعی تبدیل شود و اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی برای شهرمان درست کنیم، باید برنامه ها و راهکارهایی برای مشارکت مؤثر شهروندان داشته باشیم.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر در برنامه های محلات خود به مشارکت مؤثر شهروندان می اندیشیم باید برنامه هایی را مبتنی بر نیازهای روز شهروندان و بخصوص جوانان برنامه ریزی و اجرا نماییم.

معاون شهردار منطقه۱۳ از اجرای طرح عصر_موسیقی در سطح محلات سیزده گانه منطقه خبر داد و تصریح کرد: شرایطی برای جوانان و علاقه مندان به موسیقی که امکانات لازم برای تمرین و اجرای موسیقی را ندارند در سطح محلات فراهم آمده و طی این طرح سرای محلات منطقه هفته ای ۲ ساعت عصر موسیقی خواهند داشت و شهروندان به صورت رایگان از این برنامه ها بهره مند می شوند.

ابراهیمی سوته با بیان اینکه سرمایه اجتماعی از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی ایجاد می شود، اذعان داشت: اگر بتوانیم سرمایه های اجتماعی محلات را شناسایی و تقویت نماییم، توانسته ایم بر بسیاری از معضلات موجود در جامعه فائق آییم و به رشد و توسعه اجتماعی برسیم.

گفتنی است، پرهیز از پیشبرد برنامه های محلات به سمت اهداف فردی، تلاش برای جذب و مشارکت مؤثر شهروندان به محلات، تسهیلگری ارتباط شهروندان با مدیریت شهری و محلات، برنامه ریزی برنامه های محلات بر اساس نیازها و درخواست های شهروندان و... از جمله دیگر بخش های سخنان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ در این جلسه بود.

لازم به ذکر است جلسه مذکور صبح امروز (۴ اردیبهشت) تحت عنوان "اولین اردوی آموزشی راهبردهای خلاقانه و موفق مدیریت محله" به میزبانی شهرداری منطقه ۱۳ در سالن جلسات سوله بحران منطقه برگزار شد.

ارائه برنامه های اجرایی خلاقانه محله نیروی هوایی توسط  حسن هوایی، مدیریت محله مذکور و پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه از دیگر بخش های برگزار شده در این مراسم بود.

کد مطلب 4280223

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