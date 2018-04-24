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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی:

نقش‌آفرینی سمن‌ها ورسانه‌ها در مقابله بامعضل موادمخدر افزایش یابد

نقش‌آفرینی سمن‌ها ورسانه‌ها در مقابله بامعضل موادمخدر افزایش یابد

اراک- معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندارمرکزی گفت: سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در مقابله بامعضل موادمخدر نقش اثرگذاری می توانند ایفاکنند وبایستی فعالیت خودرا در این زمینه افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی روز سه شنبه در دیدار با اسدالله هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در اراک اظهار داشت: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر یک اصل مهم است که در این راستا بایستی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد بهره گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: جلب مشارکت مردم و جامعه تاثیر به سزایی در تحقق برنامه ریزی های مبارزه با مواد مخدر دارد و می تواند دستیابی به نقطه مطلوب را شتاب ببخشد.

حقیقی بیان کرد: در این راستا سازمان های مردم نهاد می توانند حتی به ارائه طرح و ایده به منظور انجام اقدامات موثرتر بپردازند و رویکرد دولت نیز حمایت از اینگونه فعالیت ها و مشارکت ها در راستای کاهش معضلات اجتماعی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر لازم است علاوه بر اقدامات پیشگیرانه در حوز مواد مخدر، برنامه ریزی های لازم برای درمان مصرف کنندگان مواد مخدر نیز اندیشیده شود، در این رابطه وضعیت توزیع مکانی مراکز ترک اعتیاد استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اخذ شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر سازمان های مردم نهاد، رسانه ها نیز نقش موثری در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در راستای مقابله با معضل مواد مخدر دارند که باید به طور اثرگذار در این حوزه به ایفای نقش بپردازند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین اقدامات فرهنگی و ترویج مباحث دینی و معنوی از طریق برگزاری جشنواره های دینی و فرهنگی و... می تواند آگاهی بخشی، کاهش آسیب هایی همچون اعتیاد و تبعات ناشی از آن را به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 4280226

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