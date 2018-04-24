افتتاح بازارچه اقوام و جشنواره نسیم نوروزی در بوستان سرخه حصار

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ از افتتاح بازارچه اقوام و جشنواره نسیم نوروزی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) در میدان ارغوان بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد.

ابراهیمی افزود: همچنین بازارچه اقوام نیز در کنار برنامه های استیج محور جهت اشنایی هر چه بیشتر شهروندان و مهمانان نوروزی در قالب غرفه های اقئام مختلف برپا می شود که این بازارچه تا ۲۰ اردیبهشت ماه پذیرای شهروندان است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ اظهار داشت: در این جشنواره مسابقات مختلف نقاشی و عکاسی با محوریت قطب گردشگری شرق تهران پیش بینی شده است که با بررسی و داوری اثار، همزمان با ولادت حضرت قائم (عج) و نیمه شعبان، به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

وی به برگزاری جشن میلاد حضرت امیر المونین در مساجد منتخب ۱۳ محله و سرای محلات اشاره کرد و یادآور شد: این مساجد با برنامه های مختلف از قبیل مداحی، سخنرانی و.. میزبان شهروندان خداجوست.