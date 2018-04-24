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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۴۸

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رشت مطرح شد؛

۲۰ طرح اشتغال زایی در رشت برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد

۲۰ طرح اشتغال زایی در رشت برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد

رشت- جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رشت در حالی برگزار شد که مسئولان ضمن گلایه از ضعیف بودن طرح های ارائه شده از معرفی ۲۰ طرح اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات به بانک خبردادند.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرماندار رشت بعدازظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد با تاکید بر استفاده صحیح از ظرفیت های اشتغال‌زایی در استان اظهارکرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید از طرح های اشتغال‌زایی خود دفاع کنند.  

سید محمد احمدی با بیان اینکه طرح های اشتغال‌زایی باید در چارچوب قانون اجرایی شوند، افزود: مسئولان در این زمینه باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به تأکیدات دولت در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی، تصریح کرد: در راستای برنامه ریزی در این حوزه باید اطلاعات و آمار به روز و دقیق باشد.

فرماندار رشت به سه حوزه گردشگری، محیط زیست، بنیاد مسکن و لزوم توجه مسئولان شهرستان به این سه حوزه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: به صورت جدی در حوزه اشتغال گام برخواهیم داشت.

وی در ادامه ضمن انتقاد از ضعیف بودن طرح های اشتغال‌زایی مطرح شده، گفت: انتظار می رود کمیته فنی کارگروه اشتغال‌ شهرستان طرح هایی قوی و راهبردی تر ارائه کنند.

تصویب ۷۶ طرح اشتغال زایی در کارگروه فنی اشتغال رشت

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت در ادامه این جلسه اظهار کرد: تاکنون ۷۶ طرح اشتغال‌زایی در کارگروه فنی اشتغال شهرستان رشت در حوزه‌های اشتغال‌ فراگیر و روستایی تصویب شده است.

علی لقمانی همچنین اعتبار طرح‌های تصویب شده در کارگروه فنی اشتغال این شهرستان را ۵۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۰ طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه از میان طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها ۱۲ طرح در حوزه اشتغال روستایی و ۸ طرح در حوزه اشتغال فراگیر بوده است، تصریح کرد: ارزش این طرح‌ها در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان است.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت با اشاره به اینکه فرصت جذب اعتبارات اشتغال‌زایی تا پایان تیرماه است، یادآورشد: میانگین طرح‌های تصویب شده در کمیته‌های فنی حدود ۷ میلیارد بوده که باید افزایش پیدا کند.

کد مطلب 4280237

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