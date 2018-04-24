۲۰ طرح اشتغال زایی در رشت برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رشت بعدازظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد با تاکید بر استفاده صحیح از ظرفیت های اشتغالزایی در استان اظهارکرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید از طرح های اشتغالزایی خود دفاع کنند.
سید محمد احمدی با بیان اینکه طرح های اشتغالزایی باید در چارچوب قانون اجرایی شوند، افزود: مسئولان در این زمینه باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به تأکیدات دولت در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی، تصریح کرد: در راستای برنامه ریزی در این حوزه باید اطلاعات و آمار به روز و دقیق باشد.
فرماندار رشت به سه حوزه گردشگری، محیط زیست، بنیاد مسکن و لزوم توجه مسئولان شهرستان به این سه حوزه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: به صورت جدی در حوزه اشتغال گام برخواهیم داشت.
وی در ادامه ضمن انتقاد از ضعیف بودن طرح های اشتغالزایی مطرح شده، گفت: انتظار می رود کمیته فنی کارگروه اشتغال شهرستان طرح هایی قوی و راهبردی تر ارائه کنند.
تصویب ۷۶ طرح اشتغال زایی در کارگروه فنی اشتغال رشت
رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت در ادامه این جلسه اظهار کرد: تاکنون ۷۶ طرح اشتغالزایی در کارگروه فنی اشتغال شهرستان رشت در حوزههای اشتغال فراگیر و روستایی تصویب شده است.
علی لقمانی همچنین اعتبار طرحهای تصویب شده در کارگروه فنی اشتغال این شهرستان را ۵۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۲۰ طرح برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به بانکها معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه از میان طرحهای معرفی شده به بانکها ۱۲ طرح در حوزه اشتغال روستایی و ۸ طرح در حوزه اشتغال فراگیر بوده است، تصریح کرد: ارزش این طرحها در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان است.
رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت با اشاره به اینکه فرصت جذب اعتبارات اشتغالزایی تا پایان تیرماه است، یادآورشد: میانگین طرحهای تصویب شده در کمیتههای فنی حدود ۷ میلیارد بوده که باید افزایش پیدا کند.
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