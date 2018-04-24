به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی «اسرائیل هیوم»، یک دیپلمات روسی که نخواست نامش فاش شود امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد که رژیم اشغالگر قدس از مسکو خواسته است تا سامانه‌های پدافند موشکی اس- ۳۰۰ را در اختیار دولت «بشار اسد» رئیس‌ جمهوری سوریه قرار ندهد.

این در حالیست که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در اظهاراتی اعلام کرده بود: ارسال سامانه دفاع موشکی اس- ۳۰۰ به سوریه موضوعی محرمانه نیست؛ اما تا کنون در این باره تصمیمی اتخاذ نشده است.

در همین رابطه، روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک و نظامی روس نوشته بود: مسکو بزودی سامانه های پدافند موشکی اس۳۰۰ را بطور رایگان به دمشق خواهد داد.

لازم به ذکر است که آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد شنبه هفته گذشته (۲۵ فروردین ماه) یعنی درست یک هفته پس از طرح اتهام واهی حمله شیمیائی به شهر دوما در هفتم ماه مارس سال جاری میلادی واقع در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

گفتنی است که این کشورها تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشق در این حمله ارائه نداده‌اند.

سازمان منع تسلیحات شیمیایی چندی پیش پس از درخواست های مکرر سوریه و روسیه حضور کارشناسانش در این مکان را مورد تأئید قرار داد.

این امر تا کنون چند بار به دلیل کارشکنی های متعدد غرب وتروریست های مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی به تعویق افتاده بود تا اینکه روز گذشته نمونه گیری از مکان های مذکور به انجام رسید.