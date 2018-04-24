به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج که امروز در تمرین تیم ملی فوتسال حاضر شده بود، گفت: نسل به نسل تیم ملی فوتسال در حال تغییر است و شاهد حضور ۴ رده تیم ملی فوتسال هستیم . با توجه به موفقیت های فوتسال و اینکه ورزش در دنیا رو به رشد است، هدفمان این است که همواره پشتوانه قوی داشته باشیم و تیم های قدرتمندی را برای مسابقات آماده کنیم.

وی ادامه داد: نگاه ما برای تیم های ملی گلخانه ای نیست و معتقدم گلخانه ای کار کردن در ورزش امروز دنیا پاسخگو نخواهد بود. در فوتسال لیگ پرمحتوا و پویایی داریم و حتی در آسیا نیز موفق هستیم. البته مشکلاتی نیز وجود دارد که باید آن را رفع کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: شما ملی پوشان پشتوانه بسیار خوبی هستید و تیم ملی "ب" متشکل از شما بازیکنان پرتلاش وجود دارد که با پشتکار خود برای تیم های ملی افتخار آفرین باشید. از مجموعه فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتسال، کمیته تیم های ملی و مرکز ملی فوتبال بخاطر حمایت از تیم های ملی تشکر می کنم. معتقدم با شما بازیکنان پرتلاش به آینده فوتسال می توان امیدوار بود.