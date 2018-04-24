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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

۲ کودک کرمانشاهی در کانال آب غرق شدند / ادامه عملیات نجات

۲ کودک کرمانشاهی در کانال آب غرق شدند / ادامه عملیات نجات

کرمانشاه- ۲ کودک کرمانشاهی در یک کانال آب غرق شدند و با تلاش نیروهای هلال احمر یکی از کودکان زنده از کانال نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دو کودک در کانال آب شهرک حکمت آباد کرمانشاه سقوط کردند و به دنبال آن سریعا یک تیم واکنش سریع هلال احمر کرمانشاه با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو نجات کارافتر به محل اعزام و پس از دسترسی به موقعیت اعلام شده، عملیات را برای نجات دادن دو کودک ۳ ساله و ۷ ساله آغاز کردند که توانستند پسر بچه ۷ ساله را زنده از کانال نجات دهند.

یک دختر بچه سه ساله بر اثر شدت جریان آب غرق شده و تلاش ها برای پیدا نمودن آن بی نتیجه مانده است.

هم اکنون تیم های تخصصی نجات در سیلاب در حال جستجو برای یافتن دختر بچه مفقودی هستند.

کد مطلب 4280242

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