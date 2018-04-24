فرش دستباف قشقایی فارس ثبت جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز ملی فرش ایران عصر سه شنبه در مراسم ثبت جهانی دستباف قشقایی و گبه دستباف استان فارس، گفت: برخی با نگاه نا امیدی همه چیز را دنبال می کنند و برخی نیز هیجانی هستند که هر دو نگاه نامناسب است که امروز در فضاهای مختلف کشور وجود دارد.

حمید کارگر تاکید کرد: در موضوع فرش نیز همین است زیرا برخی فرش ایران را تمام شده می دانند و برخی نیز فرش ایران را بدون تلاش بهترین و جهانی می دانند.

وی تصریح کرد: هیچکدام از این نگاه ها درست نیست زیرا اعتقاد داریم با تمامی مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان باز هم امید وجود دارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران یادآور شد: خروج مواد اولیه فرش دستباف و چالش های پیش رو وجود دارد اما فرش ایران زنده است و با تمامی مشکلات تولید و صادرات فرش بوده طی ۳ سال اخیر حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۴ صادرات داشتیم و پایان ۹۶ میزان صادرات فرش به ۴۲۴ میلیون دلار رسید.

کارگر افزود: در بحث بیمه قالی بافان با مشکلاتی مواجه بودیم که باعث همگی قالیبافان بیمه نباشند که این مهم نیز با هماهنگی های انجام شده رفع شد.

وی افزود: ۲ منطقه جغرافیایی فرشفارس ثبت جهانی شده است و از این به بعد باید در بازارسازی و تجاری سازی این فرش فعال باشیم.