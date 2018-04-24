به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص لغو مصوبه برج باغها گفت:برنامه و سیاست ما در شورای پنجم جلوگیری از نابودی باغات و به هیچ عنوان نمیخواهیم به آن سمت حرکت کنیم.
وی ادامه داد:در این راه معاونت شهرسازی به عنوان یکی از نهادهایی که بهطور مستقیم در این موضوع نقش دارد باید با ما همراهی کند.
او با انتقاد از گزارش این معاونت درباره فعالیتهای انجام شده درخصوص لغو مصوبه برج باغها گفت: ما آدمها اگر بخواهیم کاری را انجام دهید در کمترین زمان انجام میدهیم و به نتیجه میرسانیم اما اگر نخواهیم هرچقدر هم زمان داشته باشیم باز زیر بار عملیاتی کردن آن نمیرویم.
نوری تاکید کرد:تا پایان اردیبهشتماه به شما زمان میدهیم تا گزارشی درباره این مصوبه ارائه دهید و همچنین تدبیری بیاندیشید تا در زمان صدور پروانه ساخت به کمیسیون ماده ۷رجوع شود تا از جزییات ساخت یک ساختمان باخبر باشیم که باغی خراب و یا درختی قطع نشود.
هدف شورای پنجم مبارزه با مافیای باغخواری است
سید آرش حسینی میلانی هم در این نشست بل بیان این که بحث باغات از مهمترین برنامههای مورد پیگیری اعضای شورای شهر در دوره پنجم است. ما قول پیگیری این موضوع را به مردم دادهایم و به این خاطر، رای میلیونی هم از مردم گرفتهایم گفت :صیانت از باغات جزو سیاستهای ابلاغی و ملاحظات مقام معظم رهبری است و هم قوه قضاییه در این باره با شورای شهر همراه است و همکاریهای لازم را با ما دارد.
وی ادامه داد:در این مدت شهروندان تهرانی به ما خرده گرفتند که چرا لغو طرح برج باغ شش ماه به طول انجامید و چرا زودتر این کار را انجام ندادید. حرفشان هم درست است و باید این کار زودتر انجام میشد.
به گفته وی شهروندان تهران به صورت جدی خواستار حفظ و صیانت از باغات موجود هستند و من با پیگیری این موضوع، عدم اجرای آن را به اطلاع افکارعمومی خواهم رساند.
وی ادامه داد:ابلاغ لغو طرح برج باغ باید با فوریت در دستورکار قرار گیرد.
این گزارش مشترکی دقیق به دو کمیسیون محیط زیست و شهرسازی داده و تشریح شود که در شش ماه گذشته و هم در مدت فترت چه تعداد پروانه ساختمانی برج باغ صادر شده است.
میلانی اضافه کرد:هدف شورای پنجم مبارزه با مافیای باغخواری است و در این راستا، سمنها و مردم نیز پشت سر ما هستند. در این چارچوب معاونت شهرسازی باید با قدرت تمام لغو کامل مصوبه برج باغ را دنبال کند
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