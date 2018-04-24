موگرینی: مردم سرنوشت خود را در سوریه تعیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با شرکت در کنفرانس خبری مشترک با «استفان دی‌ میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در بروکسل اعلام کرد: همگان باید در راستای حل و فصل بحران کنونی در سوریه تلاش کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پس از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی سوریه در این کنفرانس خبری مشترک در بروکسل شرکت کرده بود، ادامه داد: مردم سوریه خود باید سرنوشت خویش را تعیین کرده، بتوانند در آینده این کشور به ایفای نقش بپردازند.

«فدریکا موگرینی» افزود: در نامه‌ ای به‌ کشورهای متضمن آتش بس در سوریه گفته ام که کاهش تنش در این کشور در راستای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید اجرایی شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز گفت: با بحران نظامی نمی‌ توان صلح را به ارمغان آورد؛ بلکه راهکار سیاسی برای حل بحران در این کشور مورد نیاز است.

«استفان دی‌ میستورا» اضافه کرد: ادلب چالش جدید و بزرگی است. ۲.۵ میلیون نفر اعم از زن، کودک و غیرنظامیانی در آنجا زندگی می‌ کنند. امیدواریم که ادلب به حلب جدید یا غوطه شرقی جدیدی تبدیل نشود.

وی ادامه داد: در سوچی باید شرایطی برای تشکیل کمیته قانون اساسی ایجاد می‌ شد تا نتیجه به سازمان ملل ارائه شود؛ اما این اتفاق روی نداد. در ژنو نیز باید اقدامات برای احیای روند سیاسی به کار گرفته شود.