به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با حضور در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، صنایع و معادن و بخش خصوصی با اشاره به تک نرخی شدن دلار عنوان کرد: از بنده به عنوان فرد حرفه ای بپذیرید که با این کار موضوع قاچاق تا حد زیادی کنترل می شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که تمام کالاها با ثبت سفارش و از مبادی رسمی وارد کشور می شود، راه قاچاق بسته خواهد شد از سوی دیگر در نظر گرفته ایم که گمرک در مناطق آزاد مستقل شود و برای هر منطقه سهمیه ای در نظر گرفته ایم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نوسانات ارزی به نفع صادرکنندگان تمام می شد، اظهارداشت: دو گروه صادرکننده داشتیم، واحدهای دولتی و نهادهای سهامدار که براساس بخشنامه ها صادر می کردند و واحد دیگر بخش خصوصی است که می توانند با سپرده گذاری ارز خود را سرمایه گذاری کنند و دیگر بهانه بزرگ نمایی و کوچک نمایی نداشته باشند.

کرباسیان با اشاره به بخشنامه ها و دستورالعمل های اخیر خطاب به بخش خصوصی گفت: پس از صدور این بخشنامه ها نقد و نظری از انجمن ها اعلام نشد و ما نمی دانستیم کجای بخشنامه حرف داریم؛ بنابراین به جای شما فکر کردیم و بخشنامه نوشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از بخش خصوصی استان ها درخواست کرد تا فرم مورد نظر را در زمینه استفاده از حساب های ذخیره ارزی تهیه کنند تا دولت جمع بندی از میزان ارز مورد نیاز داشته باشند.