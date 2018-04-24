مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان جهان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر سه شنبه در دیدار معاون جهاد خراسان رضوی اظهارکرد: ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان توسط جهاد دانشگاهی مشهد و در دو رشته حفظ و قرائت قرآن کریم روزهای ۷ تا ۹ اردیبهشت در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حمایت های آستان قدس رضوی، اداره کل اوقاف و شهرداری مشهد برگزار خواهد شد.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات ۴۴ شرکت کننده خارجی و یک قاری و یک حافظ از کشورمان به رقابت خواهند پرداخت.

حسینی گفت: تاکنون ۵ دوره از این مسابقات به همت جهاد دانشگاهی به صورت دوسالانه با حضور و استقبال چشمگیر بیش از ۵۰ کشور جهان طی سال های ۸۵ لغایت ۹۳ در کشورمان برگزار شده است.