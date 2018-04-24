به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان و استاندار گلستان اظهار داشت: تهیه سند آمایش استان گلستان با محوریت کشاورزی و گردشگری تصمیمی عاقلانه بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات استان گلستان در حوزه آب بیان کرد: وزارت نیرو باید در این زمینه تلاش کند تا از منابع صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها این مشکل را حل کنیم.

برای حل مشکل فاضلاب گرگان می توان از بخش خصوصی استفاده کرد

وی با بیان اینکه جهت حل مشکل فاضلاب گرگان حتی بخش‌های خصوصی نیز می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، افزود: موضوع راه‌آهن گرگان به مشهد نیز مهم است و اگر فاینانس استفاده شود تا ۱۵ درصد را می‌توانید از منابع صندوق تأمین کنید.

مشکلی برای ایجاد منطقه آزاد اینچه برون وجود ندارد

لاریجانی با بیان اینکه مشکلی برای ایجاد منطقه آزاد اینچه برون وجود ندارد، ادامه داد: مردم پیگیر ایجاد این منطقه آزاد هستند و امیدواریم که این خواسته مردم محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه موضوع گردشگری در استان گلستان افزود: باید مدل‌هایی طراحی شود که در توسعه گردشگری موثر باشد و اگر از ایده‌هایی که در سایر استان‌ها استفاده شده بهره بگیرید نیز نتایج مثبتی در این زمینه حاصل می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمینه توسعه صنعت پوشاک در استان گلستان بیان کرد: برندهای داخلی آماده همکاری در این زمینه هستند تا صادرات را انجام دهند.

مزیت استان گلستان دارا بودن امکان صادرات است

دکتر لاریجانی با تأکید بر لزوم توجه تمام مسئولان استان گلستان به موضوع صادرات اظهار داشت: مزیت استان گلستان دارا بودن امکان صادرات است که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌توان از این راه اقدامات خوبی را انجام داد. از طرفی برخی کشورهای همسایه زمینه جذب صادرات محصولات استان گلستان را دارند.

وی با اشاره به اینکه صادرات مرکبات به ویژه میوه کیوی با توجه به مازاد بودن میزان تولید این میوه، امری قابل تحقق است، افزود: کیوی، مرکبات و سیب ایران می‌تواند به سایر کشورها صادر شود؛ همچنین روسیه ظرفیت خوبی صادرات لبنیات است، البته باید استانداردها به صورت دقیق رعایت شود.

رونق صادرات لازمه موفقیت‌های اقتصادی است

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه رونق صادرات لازمه موفقیت‌های اقتصادی است، گفت: بنابر تصمیماتی که اتخاذ شد از تعرفه واردات برای تأمین مشوق‌های صادرات استفاده می‌شود.

استفاده از جنگل استان گلستان باید ممنوع باشد

لاریجانی با تأکید بر اینکه جنگل‌های استان گلستان باید حفظ شود و استفاده از آن باید ممنوع باشد، بیان کرد: مسئله کاشت توتون و شرکت ملی دخانیات باید حل شود و این موضوع با پیگیری مسئولان قابل حل است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اداره غله استان گلستان باید مستقل از استان مازندران باشد، گفت: زمین‌های اوقافی در استان گلستان نیز باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود. همچنین بنیاد مستضعفان می تواند مشکلات اراضی میان کشاورزان و بنیاد علوی را حل کند.

توسعه سیستم های گلخانه ای در روستاها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

لاریجانی با بیان اینکه برای توسعه سیستم‌های گلخانه‌ای می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی که برای توسعه روستایی استفاده کرد، گفت: سیاست‌های حمایتی و تعرفه واردات پنبه باید به گونه‌ای باشد که برای کشاورزان کشت پنبه صرفه اقتصادی داشته باشد.

بر اساس این گزارش سید مناف هاشمی استاندار گلستان در این نشست با بیان اینکه همه اقوام به خوبی در کنار هم در استان گلستان زندگی می‌کنند، اظهار داشت: صنعت، معدن، تجارت و گردشگری علاوه بر موضوع کشاورزی از مزیت‌های استان گلستان است.

استاندار گلستان با اشاره به تلاش‌هایی که در زمینه توسعه گردشگری در استان انجام شده است، بیان کرد: در ایام نوروز ۱۱ میلیون اقامت سفر در استان گلستان انجام شده و ۱.۵ میلیون سفر سکونتی نیز انجام شده است که میزان تلاش ما در این زمینه از سایر استان‌ها بیشتر شده است و اگر در زمینه گردشگری سرمایه‌گذاری کنیم می‌توانیم با استان‌هایی مانند مازندران، گیلان، اصفهان و فارس رقابت کنیم.

روند منفی صادرات استان گلستان در ۲ سال گذشته

هاشمی ادامه داد: در ۲ سال گذشته صادرات در استان گلستان روند منفی داشته ولی در سال جاری صادرات به ۲۱۵ میلیون دلار رسیده و می‌توانیم این میزان را به نیم میلیارد دلار هم برسانیم.

وی با بیان اینکه در سال ۶۰ هزار تن توتون به کشور وارد می‌شود، افزود: استان گلستان ۶ هزار تن توتون در سال تولید می‌کند.

استاندار گلستان با بیان اینکه همدلی خوبی در استان وجود دارد و آیت‌الله نورمفیدی در همه موضوعات حمایت می‌کنند، گفت: منطقه آزاد و بندر خشک و راه‌آهن گرگان به مشهد از موضوعاتی است که مورد مطالبه استان گلستان است.

هاشمی با بیان اینکه پروژه احداث راه آهن گرگان به مشهد با تصمیمات جدید آغاز به کار می‌کند، گفت: آزادراه‌های استان گلستان نیز نیاز به توسعه دارند زیرا تصادفات در استان افزایش داشته است.

استاندار گلستان با اشاره به مشکلاتی که برای کارخانه آرد، مسائل مربوط به کمبود برق و روستاهایی که آب شرب ندارند، گفت: مباحث زیست محیطی نیز یکی از اولویت‌های استان گلستان است و از همه شهرداری‌ها خواسته‌ایم که بازیافت از مبدأ را در دستور کار خود قرار دهند.

رشد ۶ درصدی تولید پنبه در استان گلستان/دپو ۳۲ هزار تن توتون در انبارهای شرکت دخانیات

در ادامه این نشست نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایه اقتصادی استان گلستان کشاورزی و دامپروری است، اظهار داشت: تولید پنبه در استان گلستان رشد ۶ درصدی داشته که نشان می‌دهد اگر این محصول مورد حمایت قرار گیرد بیش از این هم افزایش می‌یابد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انبارهای شرکت دخانیات ۳۲ هزار تن توتون دپو شده است که در حال نابودی است، گفت: کاشت برنج در هر هکتار ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد که همین میزان نیز در کشت توتون وجود دارد که با توجه به این شرایط می‌توانیم کشت توتون را جایگزین برنج کنیم.

حق آبه کشاورزان استان گلستان داده نمی شود

شهرام کوسه غراوی نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش با بیان اینکه حوزه انتخابیه من به لحاظ وسعت جغرافیایی بسیار گسترده است، اظهار داشت: حقابه اترک را به کشاورزان نمی‌دهند و همین مسئله گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده و با تداوم شرایط فعلی ریزگردها در استان گلستان نیز مشکل‌ساز می‌شود.

عضو کمیسیون عمران بیان کرد: ۱۰۰ روستا در حوزه انتخابیه من وجود دارد که با تانکر هم به آنها آب نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در سال ۴۱ از زمین‌های استان گلستان عکس هوایی گرفته‌اند در حالی که آن سال برخی زمین‌ها کشت نشده بودند و به همین دلیل زمین‌های کشت نشده در آن سال را به عنوان مراتع قلمداد کرده‌اند، افزود: اکنون این مسئله که زمین‌های کشاورزی مردم جزء مراتع محسوب می‌شود، سبب تشکیل چندین هزار پرونده قضایی شده است.

استان گلستان رتبه ۲۶ در صنعت و رتبه ۲ در تولید گندم را دارد

علیرضا ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان نیز در ابتدای این دیدار اظهار داشت: استان گلستان با همه ظرفیت‌هایی که دارد با مشکلات متعددی مواجه شده که برای رفع این مشکلات نیاز به عزم جدی داریم.

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان گلستان رتبه ۲۶ در صنعت و رتبه ۲ در تولید گندم را دارد، بیان کرد: نرخ بیکاری در استان گلستان ۱۲.۸ درصد است و با این شرایط لازم است که در حوزه گردشگری و کشاورزی جهش داشته باشیم زیرا تاکنون سرمایه‌گذاری جدی در این دو حوزه صورت نگرفته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون خواسته نماینده ولی فقیه در استان، مردم، استاندار و نمایندگان مجلس است، گفت: صادرات محصولات کشاورزی و راه آهن گرگان به مشهد جزو اولویت‌های اصلی استان باید باشد.

وی افزود: ۱۳ اردیبهشت سالروز حادثه معدن زمستانی یورت است و باید در این زمینه پیام روشنی را به مردم بدهیم.

در ادامه این دیدار رامین نورقلی‌پور نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با بیان اینکه تبادل زندانیان ایران در ترکمنستان اقدام خوبی بود که جا دارد از دستگاه دیپلماسی تشکر کنیم، اظهار داشت: سند آمایش ملی کشور باید وارد فاز اجرایی شود زیرا بدون برنامه آمایش توسعه متوازن مفهومی ندارد.

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون یکی از آرزوهای مردم است

قرجه طیار در ادامه جلسه گفت: ایجاد منطقه آزاد اینچه برون یکی از آرزوهای مردم است، همچنین ادامه راه آهن گرگان به گنبد یکی از نیازهای استان است که امیدواریم اجرایی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل مردم با منابع طبیعی از سال ۴۱ مطرح است و این موضوع در مناطق شرقی استان مشکلات بیشتری را به وجود آورده است، گفت: از سال ۴۱ تاکنون پرونده‌های حقوقی به صورت مستمر ادامه داشته است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: خرید تضمینی گندم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا سال گذشته با تاخیر چند ماهه پول گندم به کشاورزان پرداخت شد، همچنین لازم است بیمه کشاورزان مدیریت شود.

وی افزود: در استفاده از معادن ید باید پیوست های زیست محیطی لحاظ شود.

اسدالله قره خانی در ادامه جلسه اظهار داشت: امیدوارم ماحصل این جلسه ایجاد منطقه آزاد اینچه برون باشد و لاریجانی نیز جهت کلنگ زنی این موضوع به استان گلستان سفر کند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حل برخی مشکلات در استان گلستان به منابع مالی نیاز ندارد اما با سیاست گذاری می توان مشکلات این حوزه را برطرف کرد برای مثال با یک سیاست گذاری صحیح تر کشت پنبه می توان زمینه اقدامات خوبی را فراهم کرد.

شرایط برای ایجاد منطقه آزاد در استان گلستان فراهم است

نورمحمد تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط برای ایجاد منطقه آزاد در استان گلستان فراهم است، گفت: حل برخی مشکلات برای تسهیل پیشبرد امور مردم لازم است که از جمله آن ها می توان به رفع مشکل اوقاف و کشاورزان بر سر اراضی، مشکلات کشاورزان و منابع طبیعی و بنیاد علوی اشاره کرد.