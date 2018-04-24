مراسم روز رادیو در بوشهر برگزار شد/تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر بعد ازظهر سهشنبه در مراسم گرامیداشت چهارم اردیبهشت روز رادیو در بوشهر اظهار داشت: رسانهها امروزه دارای جایگاه ویژهای در سطح جهان هستند و تاثیرگذاری رسانه بر هیچکس پوشیده نیست.
وی به نقش تاثیرگذار رسانههای دیداری و شنیداری در سطح جامعه اشاره کرد و ادامه داد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تابلو تمام نمای اندیشه و تفکرات نظام است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش صدا و سیما در مدیریت و معماری افکار جامعه و همچنین اقتدار همه جانبه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: شبکههای اجتماعی نیز امروز به عنوان رسانههای نوظهور جای خود را در جامعه باز کرده است.
وی بیان کرد: رسانهها با توسعه همه جانبه به اشکال مختلف در جامعه ظهور و بروز پیدا کردهاند و امروزه این رسانهها نقشی ژئواستراتژیک در جامعه داشته و تاثیر بسیاری بر اندیشههای جامعه میگذارند.
صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه تاریخی استان بوشهر و فرهنگ و هنر غنی این استان خاطرنشان کرد: استان بوشهر در عرصه فرهنگ دینی و استعمار و استکبار ستیزی نقش بسیار مهم داشته است.
وی با تقدیر از خدمات برنامهسازان، تهیهکنندگان و سایر دستاندرکاران رسانه استانی صدا و سیما تصریح کرد: برنامههای رادیویی و تلویزیونی در ترویج فرهنگها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.
لزوم ترویج خرید کالای ایرانی
استاندار بوشهر نیز در این آئین به نقش بسیار مهم رسانهها اشاره کرد و ادامه داد: امروزه رسانهها نقش بسیار مهمی در سطح جامعه دارند و شاهد تاثیرگذاری بالای رسانه هستیم.
عبدالکریم گراوند با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات ارزشمند و تاثیرگذاری پیشکسوتان رادیو خاطرنشان کرد: رادیو در همه جا در دسترس است و مخاطبان بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیت آن به خوبی استفاده شود.
وی با تاکید بر لزوم جذب گویندگانی با صدایی رسا و بیانی شیوا در رادیو اضافه کرد: حمایت از کالای ایرانی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و رادیو میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
توسعه زیرساختهای صدا و سیما
مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر نیز در این نشست با تشریح تاریخچه فعالیت رادیو در استان بوشهر اظهار داشت: رادیو بوشهر از سال ۵۹ فعالیت خود را از استان فارس آغاز کرد و در سال ۶۱ مستقل شد.
سید حسین ناظر اضافه کرد: در سال ۷۶ شبکه استانی رادیو با هشت ساعت برنامه روزانه در بوشهر به بهرهبرداری رسید و از سال گذشته فعالیت رادیو بوشهر به صورت ۲۴ ساعته شد.
وی با اشاره به فعالیت رادیو نما در بوشهر از سال گذشته به عنوان محصول مشترک رادیو و تلویزیون خاطرنشان کرد: هفته آینده با حضور رئیس سازمان صداو سیما ۹۷ طرح فنی و تولیدی به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر افزود: همزمان با روز خبرنگار نیز ۱۰۰ درصد پخش دیجیتال برنامهها در صدا و سیمای مرکز بوشهر به بهرهبرداری میرسد.
در همایش روز رادیو در بوشهر از پیشکسوتان، برگزیدگان و شنوندگان قدیمی رادیو و برگزیدگان جشنواره سیما و خبر تجلیل شد.
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