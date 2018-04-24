مراسم روز رادیو در بوشهر برگزار شد/تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر بعد ازظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت چهارم اردیبهشت روز رادیو در بوشهر اظهار داشت: رسانه‌ها امروزه دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح جهان هستند و تاثیرگذاری رسانه بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی به نقش تاثیرگذار رسانه‌های دیداری و شنیداری در سطح جامعه اشاره کرد و ادامه داد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تابلو تمام نمای اندیشه و تفکرات نظام است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش صدا و سیما در مدیریت و معماری افکار جامعه و همچنین اقتدار همه جانبه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: شبکه‌های اجتماعی نیز امروز به عنوان رسانه‌های نوظهور جای خود را در جامعه باز کرده است.

وی بیان کرد: رسانه‌ها با توسعه همه جانبه به اشکال مختلف در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده‌اند و امروزه این رسانه‌ها نقشی ژئواستراتژیک در جامعه داشته و تاثیر بسیاری بر اندیشه‌های جامعه می‌گذارند.

صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه تاریخی استان بوشهر و فرهنگ و هنر غنی این استان خاطرنشان کرد: استان بوشهر در عرصه فرهنگ دینی و استعمار و استکبار ستیزی نقش بسیار مهم داشته است.

وی با تقدیر از خدمات برنامه‌سازان، تهیه‌کنندگان و سایر دست‌اندرکاران رسانه استانی صدا و سیما تصریح کرد: برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ترویج فرهنگ‌ها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.

لزوم ترویج خرید کالای ایرانی

استاندار بوشهر نیز در این آئین به نقش بسیار مهم رسانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: امروزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در سطح جامعه دارند و شاهد تاثیرگذاری بالای رسانه هستیم.

عبدالکریم گراوند با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات ارزشمند و تاثیرگذاری پیشکسوتان رادیو خاطرنشان کرد: رادیو در همه جا در دسترس است و مخاطبان بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیت آن به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم جذب گویندگانی با صدایی رسا و بیانی شیوا در رادیو اضافه کرد: حمایت از کالای ایرانی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و رادیو می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

توسعه زیرساخت‌های صدا و سیما

مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر نیز در این نشست با تشریح تاریخچه فعالیت رادیو در استان بوشهر اظهار داشت: رادیو بوشهر از سال ۵۹ فعالیت خود را از استان فارس آغاز کرد و در سال ۶۱ مستقل شد.

سید حسین ناظر اضافه کرد: در سال ۷۶ شبکه استانی رادیو با هشت ساعت برنامه روزانه در بوشهر به بهره‌برداری رسید و از سال گذشته فعالیت رادیو بوشهر به صورت ۲۴ ساعته شد.

وی با اشاره به فعالیت رادیو نما در بوشهر از سال گذشته به عنوان محصول مشترک رادیو و تلویزیون خاطرنشان کرد: هفته آینده با حضور رئیس سازمان صداو سیما ۹۷ طرح فنی و تولیدی به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر افزود: همزمان با روز خبرنگار نیز ۱۰۰ درصد پخش دیجیتال برنامه‌ها در صدا و سیمای مرکز بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

در همایش روز رادیو در بوشهر از پیشکسوتان، برگزیدگان و شنوندگان قدیمی رادیو و برگزیدگان جشنواره سیما و خبر تجلیل شد.