لرزنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح جامع مدیریت جهت در خیابان‌های شهر کرمانشاه از اواسط سال ۹۵ از سوی شهرداری کرمانشاه به منظور استفاده بهینه از عرض معابر، افزایش سرعت سفر و سرعت شبکه آغاز شد.

لرزنگنه بیان کرد: با اجرای این طرح، به معابر اصلی‌ شهر توسعه داده شد و درخواست‌های زیادی داشتیم مبنی بر اینکه طرح مدیریت جهت در کوچه‌ها و محلات نیز اعمال شود.

وی بیان کرد: در ۲۴ مورد کار انجام شد و در تمامی موارد طرح های آزمایشی به دلیل استقبال زیاد ماندگار شد، به جز میدان بار کرمانشاه که باید بازنگری اساسی در این زمینه صورت بگیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه افزود: طرح مدیریت جهت بیشترین بازخورد مثبت را از طرف شهروندان داشت و ما را تشویق کرد تا در سال جاری نیز این طرح را ادامه بدهیم.

وی گفت: طرح مدیریت جهت به عنوان پایلوت از معابر کم اهمیت آغاز و سپس به معابر اصلی رسید اما مسیرهای امسال برای مدیریت جهت در خیابان‌های شهر کرمانشاه شامل میدان فاطمی به سه راه برق، خیابان منزه و تعدادی از معابر فرعی در محلات است که تا پایان نیمه اول سال انجام می‌شود.