هزینه خروج از برجام برای آمریکا زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی عصر امروز در جمع برگزیدگان اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی در تالار معلم تبریز گفت: همیشه در سفر به آذربایجان شرقی از مهمان‌نوازی و یکپارچگی مردم این دیار انرژی مثبت و روحیه می‌گیرم.

وی ادامه داد: هرگاه که انقلابی در کشور صورت گرفته، مردم آذربایجان در آن پیشگام بوده‌اند و ما دیدیم که در انقلاب اسلامی، اگر حرکت مردم تبریز در سال ۵۶ نبود، این پیروزی به همین راحتی حاصل نمی‌شد.

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: مشکلات هیچ‌گاه از بین نمی‌روند و این تلاش بشر در برابر مشکلات است که او را به درجه اشرف مخلوقات رسانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کشور ما نیز به خاطر موقعیت و داشته‌های فراوانش، همواره حساسیت‌های خود را داشته است و همواره کشورهای بسیاری در صدد آن بودند که در امور ما مداخله کنند.

روحانی با بیان اینکه هدف دولت از پیش پا برداشتن موانع و مشکلات است، توضیح داد: ما معتقدیم که مردم همه‌کاره هستند و اگر مردم همواره در عرصه‌های مختلف فعال نباشند، ما نخواهیم توانست به اهداف‌مان برسیم.

وی همچنین امید بخشیدن به مردم را از اهداف دیگر دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: اگر موفقیتی حاصل می‌شود، همیشه بخاطر اعتماد و تلاش خود مردم است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بی‌شمار ایران در عرصه‌های مختلف، گفت: برخی‌ از کشورها همیشه خواسته‌اند از منافع ما استفاده کنند و حکومت انقلاب اسلامی در ایران باعث می‌شود منافع آن‌ها به خطر بیفتد و بلکه قطع شود.

وی عنوان کرد: ۴۰سال از انقلاب گذشته است درحالی که برخی از مسئولان کشورهای غربی در روزهای انقلاب می‌گفتند این انقلاب بیش‌تر از ۶ماه نخواهد توانست دوام بیاورد.

روحانی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست، یادآور شد: تردید و ناامیدی بلاهای بزرگی هستند که می‌توانند برای یک ملت به وجود بیایند و تنها اراده ماست که در شرایط سخت می‌تواند ما را پیروز کند.

رئیس جمهور بخش دیگری از سخنان خود را به اعلام موضع درباره خروج آمریکا از برجام پرداخت و تشریح کرد: ما با کشورهای جهان بر مبنای منافع ملی‌مان پیمان‌هایی امضا می‌کنیم و همواره این منافع ۸۱میلیون ایرانی بوده است که مورد توجه ما قرار گرفته است.

وی افزود: سیاست خارجی بر مبنای هزینه‌هاست و همیشه هزینه وجود دارد. دادن هزینه کم یعنی سیاست خارجی موفق و خروج آمریکا از برجام هزینه‌های زیادی را به آن کشور تحمیل خواهد کرد.

روحانی اعلام کرد: اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم برنامه‌هایی برای خودمان داریم اما کنار گذاشتن برجام پرهزینه‌ترین تصمیم سیاسی آمریکا در تاریخ این کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: ترامپ در ۱۵ماهی که به روی کار آمده همواره برجام را بدترین پیمان آمریکا دانسته و نسبت به پاره کردن آن ایران را تهدید کرده است اما دلیل اینکه تاحالا موفق نشده از برجام خارج شود، این است که از هزینه‌های آن آگاه است.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان تند ترامپ درباره ایران، بیان کرد: کشورهای اروپایی که در واقع دوستان و متحدان آمریکا بودند زودتر از ما به سخنان ترامپ موضع نشان دادند و این هنر ماست که توانستیم دوست صمیمی آمریکا را از او جدا کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه آمریکا سعی می‌کند ایران را برای تمام کشورهای دنیا خطرناک جلوه دهد، به خاطر این است که به فکر منافع خودش است و در غیر این صورت نمی‌تواند اسلحه‌هایش را به عربستان بفروشد.