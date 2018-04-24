تعداد مشاوران املاک با جمعیت ورامین تطابق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا یوسفی بعد از ظهر سه شنبه در همایش اعضا اتحادیه املاک، نمایشگاه داران، آژانس کرایه، وانت بار و پارکینگ داران شهرستان ورامین طی سخنانی بر سامان دهی صنوف وابسته تاکید کرد و گفت: ۸۰۰ هزار فعال کسب و کار از میان ۳ میلیون صنف در سراسر کشور فاقد مجوز است.

وی خانواده اصناف را خانواده ای بزرگ دانست و افزود: اگر صنوف سامان دهی نشود، منجر به فساد خواهد شد، هر چیزی که از استاندارد خارج شود دچار چالش خواهد شد.

فرماندار ورامین اضافه کرد: زمانی که اصناف دچار به هم ریختگی و بی نظمی شوند دچار خسارت و ورشکستی می شوند، ورامین ۵۳۶ عضو اتحادیه املاک دارد، که این میزان نامتناسب با جمعیت این شهرستان است و سبب ایجاد نابسامانی می شود.

وی با بیان این که این تعداد املاک دار، این صنف را از توجیه اقتصادی می اندازد، گفت: زمانی که در کارها حساب و کتاب نکنیم، چرخمان می لنگد، مشاورین املاک تکنیکی ترین، فنی ترین و اقتصادی ترین رکن جامعه هستند و رونق مسکن سبب به راه افتادن ۶۰ درصد اقتصاد کشور می شود.

فرماندار ورامین خواستار حل مشکلات نظام صنفی با هماهنگی این نظام با فعالان اقتصادی و سیاست گذاری در این مسیر شد و گفت: باید فعالان اقتصادی با دولت مباحث را جدی مطرح کنند و با بحث های چالشی به راهکارهایی در این خصوص رسید.