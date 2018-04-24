  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

در جلسه استاندار کرمانشاه با کمیسیون اصل۹۰ تاکید شد:

ضرورت تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه

ضرورت تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه

کرمانشاه- در جلسه استاندار کرمانشاه با کمیسیون اصل۹۰ بر ضرورت تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و استفاده بهینه از امکانات تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی روند بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه حضور یافت.

دستور کار این کمیسیون، بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های خدمات رسان و ستاد بازسازی در مناطق زلزله زده بود.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف، اظهار داشت: استاندار کرمانشاه عملکرد بسیار خوبی در مدیریت خدمات رسانی به مناطق زلزله زده داشت.

وی بر ایجاد سازوکار مناسب و استفاده بهینه از امکانات و سرعت عمل در هنگام وقوع بحران تاکید کرد.

تعیین تکلیف امهال وام‌ها در مناطق زلزله زده، ایجاد وحدت رویه در هنگام وقوع بحران، تسریع در روند بازسازی باتوجه به گرمسیر بودن منطقه و بازسازی هرچه سریعتر واحدهای صنعتی مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه نیز با ارائه آخرین گزارش از روند بازسازی در مناطق روستایی و شهری، از تلاش جدی تمامی مسئولان استان برای ساماندهی وضعیت زلزله زدگان گفت.

کد مطلب 4280318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها