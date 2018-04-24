به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه پس از اجرای مراسم رسمی استقبال از امانوئل ماکرون همتای فرانسوی‌اش در سخنانی در جمع خبرنگاران بدون اشاره به اقدامات تحریک آمیز خود در تهدید به خروج از توافق نامه چندجانبه موسوم به برجام، ادعا کرد: اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری مواجه خواهد شد که پیش از این نداشته است.

رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید اینگونه ادعاهای خود را ادامه داد: برجام توافقی احمقانه، مضحک و فاجعه‌ بار بود و هرگز نباید امضا می‌ شد. ممکن است به زودی با ماکرون درباره ایران و برجام به توافق برسم؛ اگرچه همگان دیدگاه من درباره توافق با ایران را می‌ دانند.

وی مدعی شد: می‌ توانستیم یک توافق معقول یا یک توافق خوبی (با ایران) داشته باشیم، اما توافق وحشتناکی حاصل شد. ما ۱۵۰ میلیارد دلار دادیم. ۱.۸ میلیارد دلار آن را به صورت نقدی پرداخت کردیم، نقد. بسته‌های پول نقد.

ترامپ ادعای پیشین خود را دوباره تکرار کرد: هرکجا بروید، به ویژه در خاورمیانه ایران را می‌ بینید. هر کجایی که مشکل باشد، یمن یا سوریه. همه جا ایران در پشت صحنه حضور دارد و متأسفانه اخیرا روسیه هم بیشتر در حال درگیر شدن است.

رئیس جمهوری آمریکا بدون اطلاع از ماهیت هسته ای برجام گفت: آنها موشک‌ های بالستیک آزمایش می‌ کنند. این چه توافقی است که آن‌ ها اجازه دارند همه‌ جا موشک آزمایش کنند؟ این چه توافقی است که در آن درباره یمن صحبت نمی‌ شود.

رئیس‌جمهوری فرانسه نیز در این باره گفت: توافق با ایران موضوع مهمی است. باید آن (برجام) را بخشی از تصویر بزرگتر امنیت در آن منطقه بدانیم. آنچه می‌ خواهیم انجام دهیم، مهار ایران است و برجام بخشی از آن تصویر بزرگتر است.