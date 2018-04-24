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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۴۹

رئیس اندیشکده یقین:

تربیت و پرورش شهدا مهمترین دستاورد کارنامه ۴۰ساله انقلاب است

تربیت و پرورش شهدا مهمترین دستاورد کارنامه ۴۰ساله انقلاب است

رودسر-رئیس اندیشکده یقین مهمترین دستاورد کارنامه ۴۰ساله انقلاب اسلامی را تربیت و پرورش شهدا برشمرد و گفت: اسلام تازمانی که چنین افرادی را تربیت می کند زنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی بعدازظهر سه شنبه در نشست انقلاب اسلامی مقدمه اسلام جهانی که مسجد امام خمینی (ره) شهرک شهید انصاری رودسر برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین دستاورد کارنامه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران تربیت و پرورش انسان های بزرگی همانند شهدا است.

وی با بیان اینکه وجود شهدا مایه افتخار و اقتدار نظام مقدس اسلامی است، افزود: جامعه اسلامی تا زمانی که افرادی همانند شهدا در خود پرورش داده و تربیت می کند دین اسلام زنده می ماند.

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه اسلام دین انسان سازی بوده و در این زمینه سرآمد همه ادیان است، گفت: اگر درصنعت ، اشتغال و برخی حوزه ها شاهد وجود نقص و مشکل هستیم به دین اسلام ربطی ندارد بلکه وجود چنین وضعیتی برگرفته از عملکرد نادرست ما به عنوان مسئول است.

وی به برخی صحبت ها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که ناکارآمدی در برخی حوزه ها به اسلام نسبت داده می شود که امری غلط و نادرست است.

عباسی در ادامه با تأکید براینکه پیروزی انقلاب اسلامی بستر ساز بروز برخی انقلاب ها در سطح جهان انقلاب است، تصریح کرد: این انقلاب بستر لازم برای وقوع انقلاب جهانی و ظهور امام زمان (عج) است که می توان شهدای مدافع حرم را شاخصه این بستر سازی برشمرد.

به گفته این مسئول تربیت چنین افرادی محصول و خروجی دین مبین اسلام است و هیچ ایدئولوژی و اعتقادی نمی تواند چنین انسان های تربیت کند.

مسئول اندیشکده یقین در ادامه اظهار کرد: مدیر و مسئولی که در نظام مقدس اسلامی در حوزه مسکن، اشتغال و سایر موارد فعالیت کرده و با کم کاری کرده نظام را ناکارآمد جلوه می دهد از دشمنان انقلاب و نظام مقدس اسلامی ایران بدتر است.

کد مطلب 4280325

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