طرح تمرکز زدایی را از پیش دبستانی آغاز می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین گه دراستانداری برگزار شد اظهارداشت: باید نشاط در مدارس حاکم شود و اگر قرار است توسعه پایدار رخ دهد باید نیازهای آموزشی را هم تامین کنیم.

وی بیان کرد: صرفه جویی در هزینه ها نباید از آموزش و پرورش آغاز شود زیرا کشورهای توسعه یافته از راه سرمایه گذاری کلان در این بخش به موفقیت رسیده اند لذا ما هم باید در این بخش با نگاه بازتری عمل کنیم.

حکیم زاده یادآورشد: دوره پیش دبستانی باید هم به صورت دولتی و هم خصوصی اداره شود و تمهیداتی بیندیشیم تا وقتی موضوع تعلیم اجباری مطرح است همه بتوانند بدون هزینه از خدمات آموزشی استفاده کنند.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: باید شرایط حضور همه کودکان در دوره پیش دبستانی برای آموزش مهیا شود و امروز خوشحالیم اعلام کنیم که ۹۸ درصد دبستانی ها و ۷۰ درصد پیش دبستانی ها را تحت پوشش خود داریم.

وی اضافه کرد: عدالت آموزشی آن است که شرایط تحصیل برای کودک یک منطقه محروم در سیستان و بلوچستان و یا قزوین با امکانات مناطق برخوردار یکسان باشد و ما باید به سمتی برویم که این تعادل برقرار شود تا استعداد همه مناطق شکوفا شود.

حکیم زاده اظهارداشت: گاهی مافیای کنکور و تولید کتب درسی به قدری قوی است که با همه برنامه های ما مخالفت می شود و نمی گذارند طرح های خود را پیاده کنیم.

آموزش و پرورش یک تخصص نلقی شود

وی گفت: آموزش و پرورش باید به عنوان یک تخصص تلقی شود و کسانی که در این امر مهارت و توان دارند برای ما تصمیم بگیرند و افراد فاقد دیدکارشناسی نباید در برنامه های ما دخالتی داشته باشند.

حکیم زاده یادآورشد: قزوین با داشتن مدیری خوش فکر و برنامه محور با مجموعه نیروهای متخصص خود می تواند در تولید محتوی نقش آفرین باشد و ما آمادگی داریم از ظرفیت شما استفاده کنیم و در تمرکز زدایی نیز قزوین پایلوت باشد.

وی اضافه کرد: در پیش دبستانی به سمت تمرکز زدایی حرکت خواهیم کرد و امیدواریم قزوین در این مسیر بتواند الگویی کشوری ارائه کند.