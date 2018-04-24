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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

امام جمعه مشهد:

دشمن احساسات دینی را در فضای مجازی از بین برده است

دشمن احساسات دینی را در فضای مجازی از بین برده است

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: متاسفانه دشمن احساسات دینی را در فضای مجازی از بین برده و کسی نسبت به اهانت به امام هشتم (ع) واکنش نشان نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله  سید علم الهدی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان قرارگاه فضای مجازی سپاه امام رضا(ع) اظهار کرد:ابتدای انقلاب فاقد تمام امکانات بودیم و ارتباط تن به تن هم امکان نداشت و امام خمینی(ره) با اخلاص و یاری خدا قیام کرد و با فراز و نشیب قیام به پیروزی رسید و اگر این را حساب کنیم در این مسأله فضای مجازی بسیار جلوتر هستیم.

وی افزود:  امروز انقلاب به جایی رسیده است که دل آمریکا و دشمنان در سینه هایشان می لرزد و ایران را بزرگ ترین سنگ سر راه خودشان می بیند و باید تاکید کرد اخلاص امام(ره)  و رهبر معظم انقلاب در پیشبرد امور انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع ایجاد گردان های سایبری در بسیج گفت: هیچ دستگاهی ظرفیت بسیج را ندارد و این طرح باید با قدرت و سریعا پیشروی و توسعه پیدا کند.باید با قدرت در وسط میدان باشید و کار انجام شود

علم الهدی تاکید کرد: امروز حملاتی متوجه اسلام و انقلاب است و باید برای مقابله با آن تولید محتوای مناسبی انجام شود. جوانان در این حوزه باید حرکت جهادی داشته باشند چراکه در جبهه جنگ هستیم و باید کار پیش برود.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: در فضای مجازی ضربه های پیاپی از جانب دشمن می آید و ما باید در این شرایط  قدرت مقابله را کسب کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: روزی به امام حسین(ع) توهین شد کل کشور واکنش نشان دادند اما امروز به امام رضا(ع) توهین و جسارت می شود مشهد تکان نخورده است زیرا تمام احساسات دین توسط دشمن در فضای مجازی از بین برده شده است و خیلی عقب نشینی کرده ایم و اساس مکتب اهل بیت(ع) و اسلام مورد هجوم و تضعیف است.

وی بیان کرد: در فضای مجازی ظاهرا اقدام پر خرج است اما در ادامه خودش هزینه های لازم را پوشش می دهد.

کد مطلب 4280335

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