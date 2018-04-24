پروژه خط آهن میانه- بستان آباد – تبریز در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی تور رسانه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در جهت بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه های نیمه تمام استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

پروژه خط آهن میانه- بستان آباد – تبریز اولین پروژه ای بود که خبرنگاران از آن بازدید کردند.

پروژه خط آهن میانه- بستان آباد – تبریز یک پروژه ۱۸ ساله بوده و طول مسیر آن ۱۳۲ کیلومتر است که تا کنون ۱۲۷ کیلومتر آن ریل گذاری شده است.

حمید علی محمدزاده مجری پروژه خط آهن میانه- بستان آباد – تبریز در حاشیه بازدید خبرنگاران از این پروژه گفت: این پروژه هر روز ۵/۱ الی ۲ کیلومتر ریل گذاری می شود.

وی با اشاره به افتتاح و بهره برداری این پروژه اظهارداشت: این پزوژه در هفته دولت سال جاری به صورت رسمی افتتاح شده و به راه آهن تحویل داده می شود.

مدیر پروژه خط آهن میانه- بستان آباد- تبریز با اشاره به اعتبار مورد نیاز این پروژه گفت: برای سال ۹۷ از سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار درخواست کرده بودیم که اگر این بودجه اختصاص می یافت مسیر این خط آهن به ائل گلی می رسید در حالی که این اعتبار اختصاص داده نشد و به ۱۵۰میلیارد تومان کاهش یافت در نتیجه رسیدن به مسیر ائل گلی به سال ۹۸ موکول شد.

وی با اشاره به اینکه با اتمام این پروژه دسترسی مردم به خدمات خیلی بهتر خواهد شد افزود:خط آهن میانه – تبریز از طرح های بزرگ و راهبردی آذربایجان شرقی است که در ۱۰ قطعه بهم پیوسته و در مجموع به طول ۱۳۲ کیلومتر ساخته می شود.

علی محمدزاده ادامه داد: در صورت تکمیل فاصله بین تهران – تبریز را از نظر مسافت ۱۱۴ کیلومتر و از نظر زمانی ۵/۵ ساعت کاهش می دهد.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۱۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اگر این اعتبار را به نرخ امروز بخواهیم محاسبه کنیم ۳۵۰۰میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ۱۸ساله است افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه کار و تجهیز آن مورد نیاز است.

مجری پروژه خط آهن میانه - بستان آباد- تبریز تصریح کرد: پیش بینی می کنیم این پروژه در سال ۹۷ به شهرستان باسمنج برسد، در سال ۹۸ به ایستگاه ائل گلی و در سال ۹۹ نیز به ایستگاه نهایی تبریز برسیم.

علی محمدزاده با اشاره به تفاوت خط جدید با خط قبلی گفت: با بهره برداری از این پروژه ۱۱۴ کیلومتر مسیر کاهش پیدا می کند، در مسیر قبلی ۱۹ ایستگاه وجود داشت در حالی که در مسیر جدید ۹ ایستگاه وجود دارد و مسیر قبلی تک خطی بوده ولی مسیر جدید دو خطه است.

وی از برقی کردن مسیر جدید خبر داد و تصریح کرد: طرح برقی شدن مسیر جدید خط آهن میانه- بستان آباد – تبریز جزو طرح های آینده است که این موضوع را راه اهن جمهوری اسلامی فاینانس می کند البته باید گفت برقی کردن هر دو مسیر جدید و قبلی در دستور کار است.

یکی دیگر از پروژه هایی که جزو سفر ریاست جمهوری بود و خبرنگاران و اصحاب رسانه از آن بازدید کردند دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

محمدرضا سیاهی شادباد رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خبرنگاران گفت: دانشکده داروسازی ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد و برای احداث آن ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: در راستای تجهیز این دانشکده ۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

سیاهی در مورد تعداد دانشجویان این دانشکده گفت: در حال حاضر ۸۰۰ دانشجوی عمومی و ۱۰۰ دانشجوی تخصصی در رشته داروسازی به تحصیل مشغولند و ۶۰ نفر هیئت علمی در دانشکده داروسازی مشغول به تحقیق و پژوهش و تدریس مشغول هستند.

رئیس دانشکده داروسازی خاطرنشان کرد: از نظر علمی دانشکده داروسازی تبریز با فاصله مشخص از تمام دانشکده های دارویی کشور جلو هستیم و بعد از تهران دومین دانشکده داروسازی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش دو برابری فضای دانشکده داروسازی نیاز به تجهیزات علمی، آزمایشگاهی و فیزیکی به چشم می خورد چرا که امکانات فرسوده شده است و برای ادامه فعالیت های علمی به زیرساخت های توسعه ای و تجهیزاتی نیازمند هستیم.