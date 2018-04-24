کشاورزان استان ایلام در اثر خشکسالی دچار خسارت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در ایلام در خصوص نتایج سفر به عراق نیز ابراز داشت: در این سفر جلسه کاری بسیار خوبی برگزار که منجر به نتایج بسیار خوبی برای تقویت مراودات بین دو استان شد.

استاندار ایلام در خصوص تسهیل و رفع موانع تولید بیان داشت: در تلاش هستیم که با رفع موانع به بهبود روند تولید در استان کمک کنیم.

وی از این زمینه افزود: در کنار کمک و همکاری دستگاه های اجرایی، صاحبان کارگاه ها و واحدهای تولیدی نیز همکاری لازم را به عمل آوردند.

سلیمانی دشتکی با اشاراه به اینکه کشاورزان استان در اثر خشکسالی و سوانح طبیعی دچار خسارت هایی شده اند، ابرازداشت : مسئولین مربوطه پیگیری های لازم در زمینه استفاده از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به عمل آوردند.

وی در بخشی از صحبت های خود با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بخش خصوص از طریق جلسات گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی حل وفصل شود، بر برگزاری این جلسات در استان تأکید کرد.