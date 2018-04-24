موج دوم پروژه های عمرانی گرگان در اعیاد شعبانیه کلنگ زنی می شود

ابراهیم جرجانی درحاشیه برگزاری همایش دوچرخه سواری خانوادگی که در گرگان برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان با حضور شهردار جدید گرگان برنامه های خوبی را که می تواند شور و نشاط را بین مردم ایجاد کند برای شهر گرگان تدارک دیده است.

وی افزود: شهردار گرگان، مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر گرگان تصمیم گرفتند موج دوم عمرانی شهر گرگان را همزمان با اعیاد شعبانیه آغاز کنند، به همین منظور دهه ای را مشخص کردند تا در این زمان بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

جرجانی اظهار کرد: سرآغاز این برنامه ها با همایش دوچرخه سواری خانوادگی و در راستای کمپین سه شنبه های بدون خودرو برگزار شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر گرگان ادامه داد: آبشار صخره ای گرگان که در قرار است در ناهار خوران ایجاد شود هم در همین ایام کلنگ زنی می شود و مردم می توانند به موج دوم اجرای پروژه های عمرانی امیدوار شوند.

وی با بیان این نکته که دوچرخه سواران دربرنامه های مختلف و مسابقات متعدد درون شهری شرکت می کنند، اظهار کرد: باید قبول کنیم فضای شهری برای دوچرخه سواری مناسب نیست و مدیران شهری باید تلاش کنیم بستری مناسب برای آن ها فراهم شود.

جرجانی ادامه داد: در بحث موضوع شهر انتظار و اعیاد شعبانیه جشن های خوبی در نظر گرفته ایم تا به مردم نشان دهیم چه پروژه هایی برای شهر گرگان در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه صدها پروژه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی برای شهر در نظر گرفته شده است، گفت: ۲۹ اسفند سال جاری روز میلاد حضرت علی (ع) اختتامیه این پروژه های عمرانی برگزار خواهد شد.