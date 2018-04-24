به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت ورزش کارگری استان گلستان، محمدعلی تجری در جلسه مشترک با روسای انجمن‌های ورزش کارگری گلستان اظهار کرد: برنامه‌های پیشنهادی هیئت برای مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه‌تر هفته کار و کارگر به ستاد استانی گرامیداشت این هفته اعلام و در تقویم برنامه‌های این هفته قرار گرفته است.

وی افزود: در این هفته مسابقات ورزشی ویژه کارگران در چهار رشته شطرنج، تنیس روی میز، والیبال و مچ اندازی برگزار می‌شود.

تجری اضافه کرد: مسابقات شطرنج ویژه کارگران و خانواده‌های آنها ۱۲ اردیبهشت در مجموعه ورزشی وحدت گرگان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته کار و کارگر صعود تیم کوهنوردی استان به قله پیرگردکوه، هفتم اردیبهشت انجام خواهد شد.