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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۵۸

رئیس هیئت ورزش کارگری گلستان:

مسابقات ورزشی کارگران در گلستان برگزار می‌شود

مسابقات ورزشی کارگران در گلستان برگزار می‌شود

گرگان – رئیس هیئت ورزش کارگری گلستان گفت: مسابقات ورزشی کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر در استان گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت ورزش کارگری استان گلستان، محمدعلی تجری در جلسه مشترک با روسای انجمن‌های ورزش کارگری گلستان اظهار کرد: برنامه‌های پیشنهادی هیئت برای مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه‌تر هفته کار و کارگر به ستاد استانی گرامیداشت این هفته اعلام و در تقویم برنامه‌های این هفته قرار گرفته است.

وی افزود: در این هفته مسابقات ورزشی ویژه کارگران در چهار رشته شطرنج، تنیس روی میز، والیبال و مچ اندازی برگزار می‌شود.

تجری اضافه کرد: مسابقات شطرنج ویژه کارگران و خانواده‌های آنها ۱۲ اردیبهشت در مجموعه ورزشی وحدت گرگان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته کار و کارگر صعود تیم کوهنوردی استان به قله پیرگردکوه، هفتم اردیبهشت انجام خواهد شد.

کد مطلب 4280360

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