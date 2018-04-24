ماکرون: نباید برجام را پاره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه هم اکنون در حال برگزاری یک نشست خبری در کاخ سفید هستند.

رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری گفت: پیش از ارائه مبالغ هنگفت پول به ایران در جعبه ها و بشکه ها باید به فکر توافقی بودیم که یمن، سوریه و عراق را نیز در بر می گرفت.

ترامپ گفت: با رئیس جمهوری فرانسه توافق کردیم که ما اجازه نمی دهیم ایران به سلاح اتمی برسد و از همه ابزارها برای ممانعت از این کار استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: فرانسه شریک قابل اعتماد ما است و وقتی اسد در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد، با ما برای حمله به سایت های شیمیائی سوریه همراهی کرد.

در ادامه ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت: درباره ایران، من و شما مواضع مان را گفتیم. ما عموماً مواضع مان را تغییر ندادیم. شما می گویید بد است. ما می گوییم این توافق تا کنون عمل کرده و تا چند سال می تواند بماند. با فعالیت های موشک بالستیک ایران مواجه هستیم. سوریه از نمونه های دیگر حضور ایران است. باید به توافقی با این کشور برسیم که این موضوعات را مورد پوشش خود قرار دهد.

ماکرون گفت: من با شما موافقم. ما باید ایران را در یمن، سوریه و لبنان مهار کنیم و این امکان پذیر است. فرانسه در قبال ایران ساده لوح نیست. اما ما هم می گوییم باید فعالیت های موشکی ایران به خصوص در منطقه پایان یابد. باید ابتدا خود به توافق برسیم و سپس مثلاً درباره سوریه به توافق برسیم. باید با روسیه و ترکیه در موضوعات مهمی مانند سوریه به رایزنی بپردازیم تا توافقی حاصل شود. ما در خلاء قرار نداریم. نباید برجام را پاره کرد؛ این راه خوبی نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با رئیس‌جمهور فرانسه در خصوص بحران شبه جزیره کره هم گفت: آمریکا هیچ امتیازی به کره‌شمالی نداده و خواستار تحقق خلع سلاح هسته‌ای است.

وی با بیان اینکه رایزنی‌ها در آستانه دیدار رهبران پیونگ‌یانگ و واشنگتن به خوبی پیش می‌رود، افزود: به ما مستقیماً گفته شده است که آنها مایل به برگزاری دیدار در سریع‌ترین زمان محتمل هستند و اعتقاد داریم این امر برای جهان عالی است.

ترامپ ادامه داد: ما مذاکرات بسیار خوبی داریم. چیزی که می‌بینیم این است که کیم جونگ اون با نگاهی واقعاً باز و به نظر من محترمانه برخورد کرده است. احتمالاً در ماه مه یا ژوئن با رهبر کره‌شمالی دیدار خواهم کرد.