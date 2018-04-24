آماده راه اندازی شهرک علم و فناوری کودک در قزوین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در جلسه شورای آموزش و پرورش که عصر سه شنبه در استانداری برگزارشد اظهارداشت:روزمعلم فرصت مناسبی برای بزرگداشت مقام معلم و شهید مطهری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در سال جاری چند هدف اصلی ترسیم شده که ایجاد فرصت برابر در سند آموزشی و ارتقاء بهره وری از آن جمله است تا بتوانیم ظرفیت های خود را شکوفا کنیم.

قاسمی یادآورشد: با استفاده از همه ظرفیت های خود به سمت افزایش بهره وری حرکت می کنیم تا منزلت اجتماعی معلمان نیز تقویت شود.

وی با اشاره به برخی موفقیت های استان قزوین در امور آموزشی، تربیتی و علمی یادآورشد: کسب رتبه های برتر در جذب پیش دبستانی، درس پژوهی و انسداد مبادی بیسوادی، مجلات رشد بیانگر رویکرد اصولی برای دست یابی به چشم اندازهاست.

قاسمی با ارائه پیشنهادی درخورتوجه در خصوص ایجاد یک مرکز بزرگ علمی ویژه دانش آموزان بیان کرد: اردوگاه بزرگ یانس آباد در استان یک ظرفیت بسیار ارزشمند است که می تواند به صورت مناسبی در خدمت علم و فنآوری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با نوسازی و بازسازی مطلوب این اردوگاه آمادگی داریم در صورت حمایت مسئولان کشوری و تامین اعتبار لازم برای اولین بار در کشور شهرک علم و فناوری کودک را در این اردوگاه راه اندازی کنیم.

قاسمی تجلیل از همه معلمان استان را از برنامه های امسال دانست و اظهارداشت: تکریم معلم امسال با برنامه های متنوعی در همه مناطق استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: تقدیر از چهره های ماندگار اموزش و پرورش استان امسال برگزار خواهد شد و افتخار داریم که پیش کنگره اجلاس سه هزار شهید استان قزوین را نیز برگزارکنیم.

رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی استان هم گفت. دوره دو ساله ۴ تا ۶ سال را در پیش دبستانی تحت پوشش داریم.

وی بیان کرد: پرورش هویت ملی، ارتقا سطح بهداشت و آموزش ۱۱ مهارت را در دوره پیش دبستانی آغاز کرده ایم ودرصددیم مدیریت یکپارچه راعملیاتی کنیم.

طاهرخانی اضافه کرد: باید همه برنامه ها در سیستم «سناد» ثبت شود و امسال هشت هزار سهمیه در این دوره داریم که بیش از ۷ هزارنفر تاکنون ثبت نام شده اند.

وی گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۲ هزار نفر ثبت نام شد و در سال گذشته تعداد ۱۰ هزار نفر ثبت نام کردند که میزان پوشش در پیش دبستانی به ۸۸.۵ درصد رسید.

معاون آموزش ابتدایی استان اظهارداشت: افزایش دسترسی کودکان به آموزش در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

وی بیان کرد: چالش ما در این بخش دسترسی نداشتن ۲۴۲۰ دانش اموز به آموزش های پیش دبستانی، جذب نشدن نواموزان در مراکز پیش دبستانی، پایین بودن سواد اولیای کودکان است که امیدواریم با کمک مسئولان آن را برطرف کنیم.