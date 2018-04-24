بخشداران پروازی نمی خواهیم/ فقرزدایی ماموریت اصلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شامگاه سه شنبه در نشست بخشداران استان بر نقش و جایگاه بخشداران تاکید کرد و با بیان این که بخشداران به عنوان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی نباید اهمیت این جایگاه را دست کم بگیرند، گفت: باید آنقدر قوی و کارآمد ظاهر شوید تا مردم حضور دولت در بخش را احساس کنند و تعلقشان به نظام بیشتر شود.



مقام عالی دولت در استان، بیان داشت: رخوت، سستی، بی تعهدی، تبعیض و هرگونه مظهر ناکارآمدی نباید در رفتار و عملکرد شما دیده شود.



استاندار نظارت بر عملکرد دهیاری ها را یکی از مهم ترین تکالیف بخشداران عنوان کرد و با اشاره به این که با ساماندهی سیستم ها و نظامات مالی واحد، می توان فعالیت دهیاری ها را شفاف نمود، یاد آور شد: مردم عملکرد خدمتگزاران خود را زیر ذره بین دارند و باید طوری رفتار و عمل کنید که مردم خرسند شوند.

اسلامی با اشاره به این که در سال چهلم انقلاب نباید شاهد هیچ محرومیتی در مناطق مختلف استان باشیم، خاطرشان کرد: محرومیت زدایی از ماموریت های اصلی شماست، رفع محرومیت را در تکالیف اصلی خود ببینید و در سال چهلم انقلاب، نهضتی برای محرومیت زدایی در بخش راه بیندازید.



وی با اشاره به این که منابع اختصاص یافته به اشتغالزایی و محرومیت زدایی باید در جای خود صرف و کاملا جذب شود، افزود: باید نظارت کامل و دقیقی صورت گیرد تا با ایجاد اشتغال و توانمندسازی، افراد محروم از محرومیت خارج شوند و فقرزدایی بمعنای واقعی آن اتفاق بیفتد.



استاندار با اشاره به منابع ۱۰ هزار میلیارد ریالی اشتغال روستایی اختصاص یافته به استان، تاکید کرد: باید افراد اهل که توانایی ایجاد اشتغال را در روستاها دارند شناسایی شوند و از محل این منابع هم چنین جوانان دانش آموخته همراه با خانواده هایشان برای ایجاد اشتغال اقدام کنند.



نماینده عالی دولت در مازندران به ضرورت گسترش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اشاره کرد و افزود: بخشداران کمک کنند تا پوشش این بیمه به ۱۰۰ درصد برسد.



اسلامی، ایجاد سامانه روستا کالا از سوی دولت تدبیر و امید را گامی اساسی برای عرضه محصولات و خدمات جوانان تحصیلکرده به بازار بدون دخالت دلالان توصیف و تصریح کرد: توسعه سامانه رسام موجب گسترش کسب و کار می شود و باید از سوی بخشداران جدی گرفته شود.



استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که دولت کار می کند و دستاوردهای بزرگی در بخش های مختلف دارد، گفت: نمی شود عده ای خدمات دولت را سیاه نمایی کنند و دستاوردها را بنام خودشان تمام کنند و اجازه سیاه نمایی خدمات دولت را ندهید.

اسلامی با بیان این که هرگاه متحد نباشیم لطمه می خوریم و اتحاد و هم افزایی از مولفه های نشاط و امنیت اجتماعی است، افزود: بخشداران باید بین ظرفیت های دستگاه های مسئول و صاحبان نفوذ و قدرت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، همگرایی بوجود آورند تا با ید واحده، بخش به توسعه برسد.