توجه به نشاط و جذابیت در دوره پیش دبستانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدانمحمد زاهدی عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور حکیم زاده معاون ابتدایی وزرات آموزش و پرورش در استانداری برگزار شد اظهارداشت: مدتهاست شاهد تغییر در سیستم آموزشی هستیم املا به نظر می رسد بیشتر به شکل و ظاهر آن توجه کرده ایم و تغییر ساختاری نداشته ایم.

وی افزود: اگر دنبال تغییر هستیم باید نگاه ما تحول در محتوای آموزشی و کتب درسی باشد و به جای تاکید بر حفظ کردن دروس به مهارت آموزی و درک مطلب و سایر نیازهای دانش آموز مانند بازی و شادی و سرگرمی هم فکر کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: نظام آموزشی ما به گونه ای است که به دلیل محتوای ضعیف دانش آموز بلافاصله پس از زنگ مدرسه با سرعت از کلاس خارج می شود و گویی می خواهد فرار کند و یک جای کار ما ایراد دارد که نشان می دهد مدرسه هنوز جذابیت لازم را ندارد.

زاهدی گفت: مقطع پیش دبستانی در شکل گیری آینده دانش آموزان بسیار تاثیرگذار است لذا باید در این دوره فقط دنبال تعلیم و درس نباشیم و به بازی و سرگرمی و شادی کودک هم فکر کنیم.

وی بیان کرد: وقتی یک کودک را از خانه دور کرده و به محیطی می اوریم که جذابیت لازم را ندارد و کودک را خسته می کنیم در واقع ذهنیت بچه ها را به مدرسه و کلاس عوض می کنیم و شاید تا سالها کسی از فضای آموزشی خوشش نیاید.

استاندار قزوین افزود: دوره پیش دبستانی باید بتواند خلاء خانه و والدین کودک را پر کند و بتدریج وی را با نظم و انضباط و کتاب و درس و تحصیل آشنا کند و شادابی لازم را هم داشته باشد.

زاهدی با تبریک فرارسیدن روز معلم گفت: باید جایگاه معلم با تکریم شایسته حفظ شده و به معیشت و نیازهای اساسی معلمان هم توجه شود.