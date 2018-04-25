میزان بارش ها در زنجان ۶ درصد کاهش دارد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در سال زراعی اخیر میزان بارش‌ها در استان زنجان ۱۹۳.۸ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: در این میان میزان بارش‌ها در استان طی این بازه زمانی نسبت به میانگین بلندمدت هم ۱۵.۹ درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارش‌ها در استان زنجان کاهش داشته است، ابراز کرد: در این میان باید شهروندان زنجانی بر مدیریت مصرف آب برنامه‌ریزی و مدیریت لازم را داشته باشند.

یاغموری تأکید کرد: طی چند روز گذشته هم میزان بارش‌ها در استان خوب بوده و شهرستان ماه‌نشان بیشترین بارش‌ها را داشته است.

وی بر مدیریت مصرف آب در استان زنجان تأکید کرد و گفت: شهروندان زنجان مصرف بهینه آب را مدیریت کنند چرا که بحران آب جدی است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: طی چند روز آینده بارشی در استان نداریم و آسمان صاف است.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: دمای هوای استان زنجان تا پایان هفته، روزانه چند درجه‌ای افزایش می‌یابد و هوا گرم می‌شود.