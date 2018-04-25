«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهرنقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی حجت اله ایوبی را به سمت «سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب کرد.

در حکم انتصاب منصور غلامی آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب می شوید.

انتظار دارم در هماهنگی با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، همکاری فعال و هم افزایی مستمر با همه نهادهای ذی ربط در کشور تقویت شود و از ظرفیت کارشناسان آن کمیسیون و نیز دانش و تخصص دانشمندان و صاحب نظران در سطح کشور استفاده شود.

داشته های تاریخی و تمدنی و توانمندی های علمی و فرهنگی ایران عزیز می تواند پشتوانه تدوین و ارائه طرح ها و برنامه های مورد نظر کشورمان در یونسکو قرار گیرد که تحقق مطلوب آن مستلزم خودباوری، دانش حرفه ای، نظم، دور اندیشی و تلاش نظام مند است.

امید است براساس مبانی و ارزش های ایرانی -اسلامی و اهداف بلند مندرج در اسناد ملی در حوزه های آموزش، فرهنگ، علوم و ارتباطات، به ایفای وظایف محوله در چارچوب مصوب اهتمام ورزید و در این راه موفق و موید باشید.

حجت الله ایوبی، متولد ۱۳۴۲ در شهرستان چالوس است. دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لیون دو فرانسه دارد و دارای دو فوق لیسانس در رشته های علوم سیاسی از فرانسه و معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. دکتر ایوبی هم اکنون دانشیار دانشگاه تهران و مولف ۱۰ کتاب و بیش از بیست مقاله علمی است و نزدیک به یکصد رساله فوق لیسانس و دکتری را راهنمایی و مشاوره کرده است. او همچنین استاد داور و رئیس هیات داواران چندین رساله دکتری در فرانسه بوده و ارتباطات علمی با دانشگاههای معتبر این کشور به عنوان استاد مدعو داشته است.

وی، مسئولیت های اجرایی و دیپلماتیک متعددی داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی، قائم مقام بنیاد سعدی و معاون آموزش، رئیس موسسه فرهنگی سازمان اکو، موسس و مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی و مولانا، معاون اجتماعی فرهنگی وشوراهای وزیر کشور، معاون اجتماعی و فرهنگی بازرسی کل کشور، رئیس ستاد سیمرغ برای برگزاری جشن‌های سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی در سراسر کشور، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، رئیس دانشکده علوم سیاسی .

از نظر سوابق علمی، ایوبی در جایگاه مدیر مسئول فصلنامه شمس تبریزی و مولانا، عضو شورای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی، مدیر مسئول فصلنامه انقلاب اسلامی، عضو هیئت تحریریه مجله فرانسوی کلمات دانشگاه لیون دو فعالیت داشته و در چندین شورای علمی عضویت داشته است

وی به زبان فرانسه، انگلیسی و عربی تسلط داشته و با زبان روسی نیز تا حدودی آشنایی دارد.

او همچنین دارای نشان عالی فرهنگ و هنر از دولت تاجیکستان، نشان رودکی از دولت تاجیکستان، دکترای افتخاری از دانشگاه هنر تاجیکستان و نشان لرمانتف از انجمن ادبی می باشد.