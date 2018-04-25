مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای مقابله با بحران های زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و پوشش جنگلی مرتعی استان نیازمند تلاش همه افراد جامعه است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: برای کسانیکه به هر شکلی اقدام به تخریب منابع طبیعی می کنند، مجازات‌های سنگینی پیش بینی شده است.

شیخ ویسی تصریح کرد: ۳ ماه تا یک سال زندان برای افرادی که به منابع طبیعی و پوشش جنگلی مرتعی استان کرمانشاه آسیب برساندد در نظر گرفته شده و شُعبات ویژه ای نیز برای این کار پیش بینی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: برای پیشگیری از آتش سوزی‌ها در فصل تابستان اقدامات مناسبی نیز در خصوص کمربند حفاظتی، جاده دسترسی و... صورت گرفته است.

شیخ ویسی بیان کرد: ۷۳ نقطه بحرانی که تکرار آتش سوزی در آن زیاد بوده است را شناسایی کردیم.