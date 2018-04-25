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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۴

رییس پلیس آگاهی کردستان خبرداد:

شناسایی ۳۰ مورد عرضه محصولات سلامت محور قاچاق در فضای مجازی

شناسایی ۳۰ مورد عرضه محصولات سلامت محور قاچاق در فضای مجازی

سنندج - رییس پلیس آگاهی کردستان از شناسایی ۳۰ مورد عرضه محصولات سلامت محورقاچاق در فضای مجازی در این استان خبرداد و گفت: این موارد تحت رصد هستند و به محض تکمیل مدارک با آنها برخورد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال سلمانی شامگاه سه شنبه در جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت:  مجموعه پلیس فتا استان با رصد عرضه محصولات سلامت محور قاچاق در فضای مجازی موفق به شناسایی  ۳۰ مورد شدند که پس از طی مراحل قانونی اقدام به برخورد با آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولویت ماموریت نیروی انتظامی استان در سال گذشته  مبارزه با قاچاق  کالا بود، عنوان کرد: روش مبارزه با قاچاق کالا را از انتظامی و فیزیکی به اطلاعاتی تغییر دادیم که بسیار تاثیرگذار بود.

وی بیان کرد: سال گذشته نیروی انتظامی استان با همکاری مردم، ۱۲۰ محموله مشروبات الکی کشف، ۵۴ باند قاچاق دراستان که بیشتر در حوزه کالاهای ممنوعه هم فعالیت داشتند، منهدم کرد.

رییس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: با توجه به حساسیت مبارزه قاچاق در استان سال گذشته ۱۸رزمایش مبارزه با قاچاق در سطح استان اجرا شد.

 سلمانی با اشاره به اینکه ۲۳ محموله قاچاق را هم با عملیات مشترک دراستان های همجوار کشف  کردیم، افزود: در کل ارزش ریالی کالاهای  مکشوفه توسط نیروی انتظامی استان در سال گذشته ۱۰ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشته است.

کد مطلب 4280389

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