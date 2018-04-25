۷ هزار چاه غیر مجاز در استان زنجان شناسایی شده است

یوسف رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود بیش از ۱۷ هزار و ۸۲۶ حلقه چاه در استان زنجان خبر داد و افزود: در این میان۷ هزار و ۳۶۹ چاه غیر مجاز در استان زنجان شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: افت سطح آب های زیرزمینی استان به صورت سالانه ۷۷ سانتی متر است و دشت ابهر بحرانی ترین دشت استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: استفاده درستی از آب نمی شود و باید الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند و بهره وری از منابع آبی افزایش یابد.

رضا پور تاکید کرد: اگر خواهان خروج از بحران آب هستیم، در ابتدا باید به سراغ مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برویم و نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم.

وی بر فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در استان زنجان تاکید کرد و گفت: اگر فرهنگ‌سازی لازم در جامعه وجود نداشته باشد، نه تنها به اهداف تعیین شده دست پیدا نمی کنیم بلکه بحران آب هم جدی می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان بر برخورد با متخلفین برداشت غیر مجاز آب تاکید کرد و افزود:باید با متخلفین برخورد لازم از سوی دستگاه قضایی انجام گیرد.

رضا پور تصریح کرد: میزان متوسط مصرف آب در کشور، بیش از ۱۱۰ درصد است و در این میان مصرف متوسط بیش از ۸۴ درصد است و در استان هم مصرف آب زیاد است و باید مدیریت آب مد نظر قرار گیرد.