به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی رضایی شامگاه سه شنبه در دیدار وکلای لرستان با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تاکید بر معرفی عزتمندانه کشور در عرصه های بین المللی اظهار داشت: حضو وکلا برای حمایت از حقوق شهروندی در منزه جلوه دادن کشور در عرصه بین المللی موثر و کارآمد است.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ نگاه به حقوق شهروندی با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است، تصریح کرد: در گذشته نگاه این بود که دولت باید دارای قدرت و حاکمیت مطلقه باشد، به مروز زمان این دیدگاه به آن جا رسید که قدرت مطلق به همراه خود ممکن است فساد داشته باشد و امروز دنیا به سمت استفاده منطقی و منصفانه از سرزمین گرایش نظری یافته و این نظریه جهان شمول است.

رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه در کنار آموزه های فقهی و دینی در قانون اساسی نیز به کرامت انسانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر توجه شده و برای دولت ها تکلیف و برای ملت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است، افزود: این رسالت سازمان ها را بیش از پیش می کند، کانون وکلا هم برای حفظ کرامت انسانی تکلیف خاص و عام دارد و وجود این رسالت باعث می شود بین وکلا و متولیان حقوق بشر تعاملی شکل بگیرد.

رضایی با اشاره به اینکه امروز ایران از انزوا خارج شده و در مسیر استقرار در مدار بین المللی قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که پیرامون آن محل سوال واقع می شویم، موضوع عدم وجود سیستم دادرسی عادلانه است، اما خوشبختانه امروز برخورداری از حق انتخاب وکیل به عنوان حقی غیرقابل انکار به رسمیت شناخته شده است و قانون به دادرسی عادلانه کمک کرده است.

وی با بیان اینکه معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری می تواند نقش کارآمدی در خصوص حضور وکلا در همه پرونده های قضایی داشته باشد و می تواند سیستم دادرسی عادلانه را تضمین کند، خاطرنشان کرد: اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نیز این آمادگی را دارد تفاهم نامه ای با این معاونت که متضمن حضور وکلا در محاکم قضایی باشد را امضاء کند.