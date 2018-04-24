پروژه تقاطع غیرهم سطح آزادی کرمان شهریور ماه پایان یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه بعد از بازدید از تقاطع های غیرهم سطح شهر کرمان در جلسه جمع بندی در دفتر قرارگاه خاتم اظهار داشت: سطح همه پروژه های کشور بالاست و براساس نیاز هر منطقه ای کار صورت می گیرد اما در تقویم مالی دولت و بخش غیردولتی آنچه که باید پیش بینی شود، مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی افزود: در دولت یازدهم توسط شهردار و شورای شهر دوره چهارم شهر کرمان، پروژهای در سطح شهر کرمان پیشنهاد شد و این پروژه ها مسیر قانونی خود را طی کردند.

رزم حسینی عنوان کرد: بر اساس تعاملی که بین شهردارن قبل و شورای شهر وقت و دستگاه های اجرایی صورت گرفت قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء اجرای این پروژه ها را پذیرفت و یک کارگاه کامل در جنوب شرق توسط قرارگاه خاتم الانبیاء تجهیز شد که اگر قراربود این کارگاه توسط بخش خصوصی تجهیز شود، هزینه های هنگفتی از کارفرما دریافت می کرد.

استاندار کرمان گفت: همه پروژها به سرعت در سطح شهرکرمان شروع شدند و روند خوبی داشتند و این امر انصافا به دلیل همدلی و هم زبانی بین دستگاه های دولتی، شهرداری کرمان و مسئولان به وجود آمده است.

وی بیان داشت: انتقال شورا از قدیم به جدید و انتخاب شهردار جدید مقداری کُندی در پروژه های شهری به وجود می آورد که این امری طبیعی است و خوشبختانه شورای پنجم شهر کرمان به موقع شهردار را انتخاب کرد.

استاندار کرمان عنوان کرد: شورای شهر پنجم و شهردار کرمان تعهد کردند ماهانه چهار میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیاء پرداخت کنند و قرارگاه تعهد دارد به موقع پروژه ها را اجرا کنند.

رزم حسینی تصریح کرد: کمبود منابع مالی مربوط به کرمان نیست، همه استان ها و کشور این مسئله را دارند و دولت به منظور تامین مالی پروژه های در استان داشته آمد، ماده ۲۷ را برای واگذاری پروژه ها ی نیمه تمام به بخش غیردولتی و خصوصی مصوب کرده که به اتمام برسانند.

وی ابراز داشت: دولت گزارش داده ۳۰ هزار میلیارد پروژه های نیمه تمام بر اساس ماده ۲۷ به بخش خصوصی برای اتمام پروژه ها نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شده و در کرمان حدود ۴ هزار میلیارد تومان واگذاری پروژه ها واگذار شده است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه از همکاری قرارگاه خاتم در اجرای پروژه ها در کرمان تشکر می کنم، گفت: پیشرفت پروژه ها خوب بوده و اگر کاستی وجود دارد یک مقدار آن بدیهی است و خدایی ناکرده قصد و غرضی در آن وجود ندارد.

استاندار کرمان تا کید کرد: انصافا شورای پنجم خوب شروع کرده و شهردار علیرغم محدودیت منابعی مالی که دارد خوب به پروژه ها کمک کرده و همدلی و همراهی برای اتمام پروژه ها در کرمان همچنان بین دستگاه ها و شهرداری وجود دارد.

وی بیان کرد: مطمنا با صبوری مردم کرمان و همکاری مسئولان و انجام تعهدات شهرداری به زودی پروژه ها به اتمام می رسند و ما حمایت وِیژه ای را براساس وظایفی که داریم در زمینه این پروژها و دیگر پروژه های آینده خواهیم داشت.

رزم حسینی گفت: انتظار داریم تا پایان شهریور ماه میدان آزادی به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه مسیر پروژه بام کرمان به طور کامل باز شده است، عنوان کرد: پروژه تله کابین براساس تعهد سرمایه گذار تا شهریورماه آماده بهره برداری می شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: طراحی هتل بام کرمان و زیباسازی منطقه اجرا شده و دستگاه های دولتی تعهد دادند زیر ساخت های لازم مانند آب، برق و ... را به بام کرمان بیاورند.

رزم حسینی تاکید کرد: بام کرمان به یک مجموعه فرهنگی، اقتصادی و قطب گردشگری در منطقه تبدیل می شود.