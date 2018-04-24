نرخ بیکاری در استان قزوین کمتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی در جلسه اشتغال استان که روز سه شنبه برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه با همه کارهای انجام شده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری برخی سیاه نمایی می کنند و همه خدمات را زیر سوال می برند.

وی اضافه کرد: کسانی که می گویند آمارهای اشتغال واقعی نیست می توانند از مراکز رسمی که این اطلاعات را در اختیار دارند به سوالات خود برسند و ببینند ایا با واقعیت مطابق است یا اشکال دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دو مرکز رسمی برای دادن آمار صحیح در کشور مرکز آمار و بانک مرکزی است و منتقدان می توانند آمار بیکاری استان و اشتغال را از این مراکز تهیه کنند و به درستی گزارش های ما پی ببرند.

بابایی یاداورشد: ما در تعریف اشتغال و استخراج آمار بر اساس شاخص ها عمل می کنیم و یک شاخص هم کد بیمه ای است که اداره تامین اجتماعی می تواند آن را تایید کند.

وی گفت: با این همه چشم ناظر و وجود رسانه ها هیچ اصراری نداریم که امار غلط ارائه کنیم اما گویی برخی قصد دارند همه تلاش ها را زیر سوال ببرند و معلوم نیست دنبال چه هدفی هستند.

بابایی اظهارداشت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند تزریق روجیه نا امیدی و بدبین کردن مردم به خدمات دولت منطقی نیست.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار مورد بیمه شده جدید در سامانه ثبت شد وآمار اشتغال ماحتی یک مورد هم اشتباه وغیر واقعی نیست.

نرخ بیکاری استان ۱۰.۷ درصد

بابایی اظهارداشت: نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۱ درصد و استان قزوین ۱۰.۷ درصد است و این کاهش با برنامه و هدفمند بوده است و نمی توان آن را بسادگی بدست اورد.

وی گفت: برای امسال هم ۲۰ هزار شغل پیش بینی شده که برخی ادارات سهم بیشتری دارند و جهاد کشاورزی ۴ هزار نفر، شرکت گاز و برق ۲۵۰ نفر، میراث فرهنگی و گردشگری حدود ۹۰۰ نفر، صندوق کارافرین امید ۶۰۰ نفر، راهداری ۳۰۰ نفر، کمیته امداد ۲۹۰۰ نفر، علوم پزشکی ۵۰۰ نفر، صنعت ۸۰۰۰ نفر، اراد اسلامی ۴۰ نفر، آب منطقه ای ۲۴ نفر، آب روستایی ۵۶ نفر و اقتصاد و دارایی ۶۰ نفر و در مجموع ۱۸ هزار شغل باید ایجاد شود.

بابایی تصریح کرد: تسهیلات اشتغال روستایی از ۱۸ میلیارد تومان به ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در بخش اشتغال فراگیر ۲۳۵ شغل با ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است که طرح های ان را اجرایی خواهیم کرد.

وی گفت: ۱۰۹ میلیارد تومان اعتبارات روستایی استان هم برای سال جاری ابلاغ شده است که برای اجرای طرح ها هزینه خواهد شد.

.