به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی در جمع وکلای لرستان گفت: وقتی از حقوق بشر سخن می گوییم ذهن ها معطوف می شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اما اگر به عقب برگردیم و به اعلامیه انقلابیون فرانسه نگاه کنیم، این اعلامیه مبتنی بر سه شعار اساسی بود تحت عنوان آزادی، برابری و برادری.

وی اظهار داشت: بر اساس هر یک از این شعارها سه نسل از حقوق بشر را شاهدیم که در محور آزادی اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بر اساس شعار دوم که موضوع برابری بود میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بر اساس محور سوم که مسئله امروز ما تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر که برپایه برادری است و از آن به عنوان حقوق پایدار یاد می کنیم.

وی ادامه داد: آموزه هایی که در دانشکده های حقوق یاد گرفته ایم، مسلما نگاه و توجه شما وکلا معطوف به این نسل های سه گانه است که هر یک در جایگاه خود پایگاه استواری را ایجاد می کنند برای توسعه پایدار، ارتقای حقوق مردم در جامعه و...

در جای جای آیین دادرسی کیفری مباحث حقوق شهروندی دیده می شود

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین نهاد مدنی کشور دارای استقلال راسخ بوده و هست، می تواند و باید در این حوزه ها نقش آفرینی اساسی داشته باشد، تصریح کرد: اگر امروز به آیین دادرسی کیفری نگاه کنید در جای جای آن مباحث حقوق شهروندی را می بینید.

عباسی با تاکید بر اینکه مسائل و مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی را بیش از پیش باید مورد توجه قرار داد، افزود: امروز می بینیم دولت یکی از رسالت های سنگین خود را تدوین حقوق شهروندی می داند و متعاقب آن مصوبه حقوق شهروندی ابلاغ می شود و حتی ساز و کارهای لازم برای پرداختن به این موضوع و نحوه اجرای آن و تحول در جامعه و پاسخگویی به مردم را می بینیم.

وی با اشاره به اینکه در عرصه های بین المللی مسائل حقوق شهروندی را علم می کنند در حالیکه بسیاری از اتفاقات روزمره در کشورهای غربی اتفاق می افتد و سخنی از نقض حقوق بشر مطرح نیست؛ یادآور شد: اما اگر کسی مرتکب جرمی شده و بر اساس قوانین ایران محکوم می شود می بینید که این موضوع را در بوق و کرنا می کنند و ما را متهم به نقض حقوق بشر می کنند.

کسانی که بویی از حقوق بشر نبرده اند با ضرب و زور پول و دلار، تدوین کننده سیاست های حقوق بشر شده اند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر امروز آمریکا و کشورهای غربی پرونده جدیدی را باز کرده اند که موضوع حقوق بشر است؛ نشان دهنده این است که باید نسبت به اینگونه مباحث بیش از پیش حساس باشیم، تصریح کرد: در کشورهای منطقه می بینیم، کسانی که بویی از حقوق بشر نبرده اند و یک مورد انتخابات در کشور خود برگزار نکرده اند با ضرب و زور پول و دلار، تدوین کننده حقوق بشر و سیاست های آن شده اند.

عباسی افزود: آن وقت ما به عنوان ام القرای جهان اسلام که هر سال یک انتخابات داشته ایم، باید در قبال این ها از حیث حقوق بشر پاسخگو باشیم!

وی با تاکید بر اینکه من فکر می کنم خلایی وجود دارد که این خلاء را ما و شما باید پر کنیم، ادامه داد: ترویج حقوق شهروندی و اهتمام به حقوق عامه که در جای جای اسناد بالادستی مورد توجه است را باید پیگیری کنیم؛ در نزد متفکرین و اندیشمندان و رهبران ما مباحث حقوق شهروندی به زیباترین وجه مورد توجه قرار گرفته است؛ در سال هایی که بزرگترین ضربه های کاری را منافقین به کشور وارد کردند درست یکی دوماه بعد امام(ره) فرمان ۸ ماده ای را داد، بند ۶ آن حاوی نکات برجسته و عظیمی است که حالا بعد از ۴۰ سال در آیین دادرسی کیفری آن ها را آورده ایم.

ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی با محوریت وکلا در لرستان

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه آیا این وضعیت ناگواری که ما را به ناحق به آن متهم می کنند و یا خودمان به حق آن را جزو خلا های می دانیم شایسته این کشور است؟ اظهار داشت: از ظرفیت بزرگی که در کشور وجود دارد باید بهره بگیریم و حقوق شهروندی را ترویج دهیم.

عباسی به بازدید از برخی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: این افراد نیازمند آموزش هستند، می طلبد شما وکلا بیش از گذشته به صحنه بیاید، در پرتو نگاه ترویجی که به حقوق بشر داشته و داریم، مباحث حقوق بشر را هم در بستر اجتماع و هم در دولت مورد توجه قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه فردا صبح در جلسه ای با اعضای شورای شهر و شهرداری خرم آباد پیرامون ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی صحبت می شود؛ تصریح کرد: محور این کلینیک ها شما وکلا باید باشید؛ یکی از چالش های جدی امروز ما آسیب های اجتماعی است، این مسائل نیازمند توجه و اهتمام خاص است؛ پیش بینی کرده ایم حقوقدانان در کنار مددکاران و روانشناسان می توانند این مسائل را پیگیری کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با محوریت یک وکیل کلینیک حقوق شهروندی ایجاد می شود، این مباحث یکی از کارهایی که می تواند موجبات ارتقای کانون های وکلا را در کشور فراهم کند.

دولت در آسیب های اجتماعی نمی تواند و نتوانسته مدیریت خوبی داشته باشد

عباسی افزود: کانون وکلا می تواند کارآموزان را یک روز به این کلینیک ها بفرستد، این کارآموز درد مردم را از نزدیک لمس می کند و برای آینده خود کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی و فعال می تواند موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم خانواده ها و کودکان را باید توانمند کرد تا روی پای خود بایستند، در لرستان هم تعداد زیادی خیر وجود دارد، لذا باید کارها را به دست مردم سپرد، ادامه داد: دولت در مدیریت آسیب های اجتماعی نمی تواند و نتوانسته مدیریت خوبی داشته باشد؛ باید کار مردم را به مردم سپرد و نهادهای برآمده از متن مردم از جمله کانون وکلای دادگستری می توانند در ترویج و احیای حقوق مردم به نحو مطلوبی فعالیت کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری یادآور شد: باید مراجع متناظر حقوق بشر را در استان ها ایجاد کنیم، ایجاد کلینیک حقوق شهروندی به عنوان نخستین گام در لرستان می تواند زمینه و الگویی برای سایر استان ها باشد.