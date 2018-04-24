تعهدات پروژه های شهر کرمان به صورت کامل انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس اکبری عصر سه شنبه در جلسه جمع بندی بازدید استاندار کرمان از تقاطع های غیرهم سطح شهر کرمان اظهار داشت: به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر پروژه های شهر کرمان را به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: تاکنون در زمینه مسائل مالی تا آنجا که توانسته ایم کنار آمده ایم و این وظیفه ماست که برای مردم کرمان کار انجام دهیم و محدودیتی های که در استان و شهر کرمان وجود دارد را درک می کنیم.

اکبری تصریح کرد: طبق قراری که با شهرداری داریم باید چهار میلیارد تومان در ابتدای هر ماه به ما داده شود که این امر اجرایی نشده و به آخر ماه افتاده که این مسئله باعث شده که در اجرا مشکل داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما حداقل ترین توانی که شما گذاشتید را پذیرفتیم، گفت: هر چند که نمی توانستیم اما به جهت اینکه می خواستیم کار انجام شود این بحث ماهی چهار میلیارد تومان را پذیرفتیم این در حالی است که هیچ کدام از مطالبات ما انجام نشده بود.

مدیرعامل گروه تخصصی شهید رجائی قرارگاه خاتم الانبیاء عنوان کرد: دیگر کارخانه های داخلی هم بنا به وضع اقتصادی کشور حاضر نیستند به صورت نسیه مصالح بدهند و آنچه که تاکنون در توان ما بوده را انجام داده ایم.

اکبری بیان داشت: در مورد میلگرد به مدت دو هفته، هیچ کس به واسطه مسائل ارزی به وجود آمده حاضر نبود یک شاخه میلگرد بفروشد و ما میلگرد مورد نیاز شهر کرمان را از دیگر پروژههای خود در استان های دیگر تامین کردیم که پروژه های شهر کرمان متوقف نشوند.

وی افزود: در حالی که تشکر می کنیم از زحمات و تمام تلاش های صورت گرفته برای اجرای تعهدات، اما تعهدات کامل نیستند و درخواست داریم تعهدات را کامل کنید و پیوسته انجام دهید.

مدیرعامل گروه تخصصی شهید رجائی خاتم الانبیاء ابراز داشت: این تعهدات عقب می افتند ما شرمنده از نظر زمان بندی برای تحویل پروژه ها می شویم.

اکبری با اشاره به اینکه ما تحت امر سازمانمان هستیم و یک شرکت خصوصی نیستیم، تصریح کرد: اینقدر سازمان ما از دولت، مجموعه های دولتی و شهرداری ها طلبکار است اما تمام تلاش خود را گذاشته ایم کاری به دلیل مشکلات مالی نخوابد اما الان دچار مشکل شده ایم.

وی تا کید کرد: سپاه اگر آبرویی دارد به واسطه خون شهداست و نباید بدبینی برای سپاه به واسطه نداشتن اعتبارات مالی ایجاد شود و امسال دستور سازمانی برای ما این است که اگر کارفرمایی پول ندارد کار نکنید زیرا آبروی سپاه در خطر است.

اکبری افزود: برای اینکه به این معضل برخورد نکنیم، تعهدات و قول های که داده شده عقب ماندگی در آن ایجاد نشود تا بتوانیم با تمام توان و تلاشی که داریم در کمترین زمان ممکن این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

مدیرعامل گروه تخصصی شهید رجائی خاتم الانبیاء ادامه داد: پیش بینی می کنیم میدان آزادی تا هفته اول شهریورماه سال جاری به بهره برداری برسد.

وی گفت: ما نمی گوییم که اگر شما پول ندهید کار نمی کنیم، نه اینکه نخواهیم کار کنیم بلکه نمی توانیم کار کنیم زیرا مشکلات مالی داریم.

اکبری با اشاره به اینکه ما سیستم هیئت مدیره داریم و باید جوابگویی سیستم مسائل مالی خود باشیم، بیان کرد: براساس قراردادی که وجود دارد ۵۰ درصد ملک و ۵۰ درصد نقد است بخش املاک یک چیز روتین و شدنی است و اکنون املاکی وجود دارد که توسط شما شناسایی و پیشنهاد شده فرآیند واگذاری آن سریع تر انجام شود تا در اسناد مالی ما کمتر طلب کار باشیم.