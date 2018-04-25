امکان برگشت ۲۳ تانکرسوخت در مرزکردستان ایران با عراق وجوددارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: براساس دستورالعمل کمیسیون مبارزه با قاچاق کشور تا پایان اسفند سال گذشته سوخت به ماشین آلات کشاورزی فاقد شماره داده می شد.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال سوخت در اختیار ماشین آلات کشاورزی شماره گذاری نشده نباید قرار می گرفت و اگر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان تصمیم به تمدید مهلت پرداخت سوخت به این وسایل نقلیه بگیرد، تا اجرای کامل طرح شماره گذاری اقدام به ارائه آن خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ هزارخانوار مرزنشین دراستان اقدام به صادرات سوخت از طریق تعاونی های مرزنشینان می کنند، بیان کرد: طی ۱۰ روز اخیر عراق اجازه تخلیه سوخت به ۲۳ دستگاه تانکرایرانی را نمی دهد.

یاسمی ادامه داد: طرف عراقی علی رغم اینکه سوخت نفت گاز ایران از استاندارد بین المللی برخوردار است، آنالیز نفت گاز را از ۵۴ به ۷۰ افزایش داده اند، بنابراین امکان برگشت تعداد ۲۳دستگاه تانکر سوخت کشورمان وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان اضافه کرد: اگر موضوع مذکور ادامه داشته باشد صادرات سوخت مرزنشیان قطع می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان هم در این جلسه گفت: بیش از ۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه ماشین آلات کشاورزی زیر ۲۵ سال در استان وجود دارد که مشمول طرح شماره گذاری هستند.

خالد جعفری بیان کرد: روند اجرای طرح شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی در کشور و به تبع کردستان کند پیش می رود بنابراین انتظار می رود برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی برای کشاورزان استان همچنان سوخت این ماشین آلات تامین شود تا زمانی که اجرای این طرح به اتمام برسد.