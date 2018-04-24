اولین عنوان سومی تکواندو ورامین در جام باشگاه های آسیا کسب شد

رضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هشتمین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا که از روز دوشنبه سوم اردیبهشت به میزبانی استان البرز در سالن انقلاب کرج آغاز شده بود، اظهار داشت: این رقابت ها روز سه شنبه چهارم اردیبهشت و با معرفی تیم های برتر به ایستگاه پایانی رسید.

وی افزود: در این مسابقات تیم های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه مقاومت از ایران، پاکستان یک و دو، تیم‌ملی و صنایع میلان فنی از افغانستان، پلیس و البصره از عراق، عمان و هند حضور داشتند که در پایان دانشگاه آزاد، مقاومت و شهرداری ورامین به ترتیب عنوان های اول تا سوم را کسب کردند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ورامین با بیان این که با کسب عنوان سومی شهرداری ورامین نخستین عنوان سومی خود را در این مسابقات به دست آورد، گفت: پیش از این شهرداری ورامین دارای سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی در این مسابقات بود.

وی افزود: در هشتمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا سرپرستی تیم با استاد حسن میر، سرمربی گری با پیام خانلرخانی، مربی گری با هاشم زنگنه، مدیریت رسانه ای با مجید میثمی و پزشکی تیم بر عهده حمیدرضا بیات بود.

خانی گفت: همچنین امیر ولی پور، محمد صادق دهقانی، فرزان عاشورزاده، امیرحسین محمدخانلو، مهدی جلالی، امیرحسین ساسان، مهدی خدابخشی و پوریا عرفانیان نیز بازیکنان تیم بودند.

بر اساس این گزارش، مسابقات جام باشگاه‌های آسیا «جی وان» است و به دارندگان مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب ۱۰، ۶ و ۳.۶ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ رقابت های المپیک تعلق می‌گیرد.