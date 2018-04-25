دولتمردان ازتعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران استان جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: آقای رئیس جمهور چندین سوال دارم که باید آنها را مطرح کنم، چرا تبریز که شهر اولین ها بود الان از نظر زیرساخت صنعتی و گردشگری وضعیت مطلوبی ندارد. چرا بزرگترین بازار مسقف جهان از نظر اقتصادی و بازآفرینی مشکل دارد. این ها تنها بخشی از سوالات بود که جزو مطالبات مردم نیز است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال در تبریز و استان افزود: اکنون که می بینیم جوانان بیکار استان برای این که درآمدی داشته باشند راهی پایتخت می شوند در این میان سوالی به ذهن می رسد آن هم این است که اگر از نظر اشتغال شرایط خوبی داشتیم پس لزومی نداشت جوانان آذربایجان شرقی به سمت تهران راهی شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر لزوم توجه ویژه به مناطق و جاذبه های گردشگری تاکید کرد و گفت: کندوان، دریاچه ارومیه و ربع رشیدی که جزو جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی هستند اکنون به حمایت و توجه ویژه دولتمردان نیازمند هستند.

آل هاشم تاکید کرد: آقای رئیس جمهور مردم منتظر مبارزه‌ بی امان با قاچاق و فساد و حمایت از صنعت تولیدکنندگان در راستای حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی که سیاست کلی آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم کرده اند، از سوی دولتمردان هستند.

وی در ادامه از نیمه تمام ماندن مجتمع تولید آلومینیوم شهرستان سراب انتقاد کرد و یادآور شد: مجتمع تولید آلومینیوم شهرستان سراب که حدود ۲۵ سال قبل کلنگ آن بر زمین زده شده اما تا به حال نه تنها به نتیجه ای نرسیده بلکه به حال خود رها شده است. امیدواریم با عنایت رئیس جمهور این پروژه نیز در اسرع وقت به سرانجام برسد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه وحدت و صمیمیت بسیار خوبی در بین نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، استانداری و سایر دستگاه ها و تشکیلات استان وجود دارد و ضمناً از تلاش های استاندار سابق و فعلی در راستای توسعه این استان قدردانی می کنم.