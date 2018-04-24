ایجاد ۵ کلینیک حقوق شهروندی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایجاد چندین کلینیک حقوق شهروندی در لرستان در دستور کار است، اظهار داشت: اگر در جلسه با شورای شهر و شهرداری خرم آباد به نتیجه برسیم حداقل ۵ کلینیک حقوق شهروندی را راه اندازی می کنیم.

وی یادآور شد: این کلینیک ها برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی و مدیریت آسیب های اجتماعی می توانند موثر باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه محور این کلینیک ها وکلا باید باشند، ادامه داد: یکی از چالش های جدی امروز ما آسیب های اجتماعی است، این مسائل نیازمند توجه و اهتمام خاص است؛ پیش بینی کرده ایم حقوقدانان در کنار مددکاران و روانشناسان می توانند این مسائل را در کلینیک های حقوق شهروندی پیگیری کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: با محوریت یک وکیل کلینیک حقوق شهروندی ایجاد می شود، این مباحث یکی از کارهایی که می تواند موجبات ارتقای کانون های وکلا را در کشور فراهم کند.

بر اساس این گزارش، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با حضور در کانون وکلای دادگستری لرستان و در دیدار با وکلای لرستان مسائل حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد و در این دیدار رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان از امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خبر داد.