گفتگوها میان حزب حاکم ارمنستان و مخالفان دولت لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تیگران آوینیان» (Tigran Avinyan) سخنگوی مخالفان دولت ارمنستان اعلام کرد که گفتگوها میان مخالفان و حزب حاکم ارمنستان- حزب جمهوریخواه- که برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده شده بود، لغو شد.

در همین ارتباط، «نیکول پاشینیان» رهبر مخالفان در ارمنستان از هواداران خود خواست تا در واکنش به لغو گفتگوها با حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه تظاهرات کنند.

وی در یک پیام ویدئویی که بر روی صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، می گوید: «حزب جمهوریخواه در این اندیشه است که چگونه از استعفای سرژ سرکیسیان به نفع خود استفاده کند و قصد دارد بر مسند قدرت باقی بماند».

پاشینیان در ادامه می گوید: «ما [مخالفان] نمی توانیم با انتصاب نماینده این حزب [حاکم جمهوریخواه] به عنوان نخست وزیر موافقت کنیم و نمی توانیم اجازه دهیم که این سیستم فاسد و رشوه خوار به موجودیت خود ادامه دهد».

وی در ادامه از هواداران خود می خواهد که «به میدان آمده و این انقلاب مخملین را به پایان برسانند».

گفتنی است که این گفتگوها پس از استعفای «سرژ سرکیسیان» نخست وزیر ارمنستان در روز دوشنبه که پس از دو هفته تظاهرات خیابانی و بروز بحران سیاسی در این جمهوری سابق شوروی صورت گرفت، ترتیب داده شد.

پس از استعفای «سرژ سرکیسیان»، «کارن کاراپتیان» (Karen Karapetian) نخست‌وزیر موقت این کشور شد.

نخست وزیر موقت ارمنستان نیز در واکنش به لغو برنامه گفتگوها در روز چهارشنبه، از رئیس جمهور این کشور خواست تا با مخالفان دیدار کند.

کاراپتیان در بیانیه ای که بر روی وبگاه خود منتشر کرد، نوشت: «با نگرانی از وضعیت موجود.. از رئیس جمهور می خواهم که دیداری ترتیب دهد... با حضور اعضای پارلمان و نیروهای سیاسی غیرپارلمانی».

لازم به ذکر است که سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر این کشور در بیانیه ای در اشاره به استعفای خود اعلام کرد: «نیکول پاشینیان (رهبر مخالفان در اعتراضات اخیر در ارمنستان) درست می گفت. من اشتباه کردم. در چنین اوضاعی چندین راه حل وجود دارد؛ اما نمی خواهم از آن ها استفاده کنم. به همین دلیل از ریاست دولت استعفا می دهم».