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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۵:۴۵

ایران محور دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ماتیس و بولتون

ایران محور دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ماتیس و بولتون

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه به منظور دیدار با مقامات آمریکا و گفتگو درباره ایران به واشنگتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه به منظور دیدار و گفتگو با مقامات آمریکا درباره ایران به واشنگتن می رود.

بنا بر بیانیه دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، «آویگدور لیبرمن» طی این سفر با «جیمز ماتیس» وزیر دفاع و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا و نیز تعدادی از اعضای مجلس سنا دیدار خواهد کرد.

طبق این بیانیه، موضوع مذاکرات لیبرمن هماهنگی امنیتی بین اسرائیل و ایالات متحده برای مقابله با آنچه «تحولات منفی ناشی از نفوذ ایران در منطقه و بویژه سوریه» نامیده شده است، خواهد بود.

کد مطلب 4280455

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