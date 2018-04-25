به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه درحالی‌که سود اوراق قرضه آمریکا از ۳ درصد هم فراتر رفت و شرکت‌های بزرگ آمریکا در مورد افزایش هزینه‌ها خود هشدار دادند، با وحشت از این که سود شرکت‌ها به زودی نزولی شود، سهام آسیایی تحت فشار قرار گرفت.

گسترده‌ترین شاخص سهام اسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، ۰۱ درصد افت کرد.

نیکی ژاپن ۰.۶ درصد پایین‌تر آمد.

نوریهیرو فوجیتو، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت اوراق میتسوبیشی یواف‌جی مورگان استنلی، می‌گوید: (با آغاز هفته اعلام درآمدهای شرکت‌های بزرگ) ما شاهد این هستیم که شرکت‌های زیادی درآمدی بالاتر از حد انتظار را (برای ربع اول خود) اعلام می‌کنند ولی سهام آنها به شدت سقوط می‌کند.

آقای فوجیتو اشاره کرد که شرکت‌های مالی بزرگی مانند گلدمن‌ساکز و سیتی‌گروپ و همچنین آلفابت، شرکت مادر گوگل که اولین شرکت بزرگ تکنولوژیست که درآمد ربع اول خود را اعلام کرده است، از الگوی مشابهی پیروی کرده‌اند.

او گفت: وقتی که درآمدهای شرکت‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است و اقتصاد آمریکا با رشدی ۳ درصدی در حال توسعه است، سقوط سهام شرکت‌ها نشان دهنده وجود مشکل بزرگی در بازار است. با این واکنش بازار این‌طور به نظر می‌رسد که ما شاهد پایان رشد طولانی مدت بازار سهام از ۲۰۰۹ تا کنون هستیم.

روز سه‌شنبه افزایش سود اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا، که بنچ‌مارک هزینه وام‌گیری در جهان است، همه را به وحشت انداخت و با عبور از سطح ۳ درصد به ۳.۰۰۳ درصد رسید و به رکورد ژانویه ۲۰۰۱۴ که ۳.۰۴۱ درصد بود نزدیک شد.

بالا رفتن نرخ اوراق باعث تقویت دلار در بازار ارز شد.

دلار در نرخ برابری ۱.۲۲۳۴ تثبیت شد که فاصله زیادی با نرخ ۱.۲۱۸۲ دلار که پایین‌ترین میزان آن از اول ماه مارچ‌ تا کنون است، ندارد.

نرخ دلار روز سه‌شنبه تا ۱۰۹.۲۰ ین جهش کرد که بالاترین میزان ۲ و نیم ماهه آن است. دلار امروز در نرخ ۱۰۸.۸۳ ین معامله شد.