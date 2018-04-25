یک رهبر حماس: تحقیقات درباره ترور «فادی البطش» پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک مسئول جنبش حماس که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت که «جزئیات جنایت ترور فادی البطش دانشمند فلسطینی در مالزی و هویت مجریان در حال شناسایی است».

وی افزود: جسد شهید البطش ظهر امروز (چهارشنبه) از بیمارستان «سیلاینج» به مسجد میدان ادامان که شهید همیشه در آنجا نماز می خواند، انتقال داده خواهد شد تا نماز میت بر پیکر وی اقامه شود و پس از آن به همراه همسر و فرزندانش به فرودگاه بین المللی کوالالامپور و از آنجا به فرودگاه بین المللی قاهره انتقال می یابد تا در ادامه از طریق گذرگاه زمینی رفح وارد نوارغزه شود.

روز شنبه گذشته دو فرد مسلح این دانشمند فلسطینی را در جریان عزیمت به مسجدی در منطقه محل سکونتش در شهر کوالالامپور برای اقامه نماز ترور کردند و خانواده وی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) را مسئول این ترور دانستند.

چند ساعت پس از این جنایت، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از سفر هیأتی از این جنبش به مالزی برای دیدار با مسئولان این کشور و اطلاع از جزئیات این جنایت خبر داد.