ذره ای عقب نشینی در مسیر مبارزه با صهیونیسم نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابو شریف سه شنبه شب در مراسم جشن شکرانه به مناسبت گرامیداشت سالروز شکست حمله آمریکا در صحرای طبس که امامزاده حسین ابن موسی الکاظم (ع) شهرستان طبس برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب تمام مشرکان و کافران برای مقابله با انقلاب جمع شدند و توطئه کردند.

نماینده دفتر جهاد مقاومت اسلامی بیان کرد: اما با وجود همه تلاشهای دشمن بعد از ۴۰ سال هنوز انقلاب پایدار و پابرجا است و گام های موفقیت را طی می کنند.

ابوشریف با اشاره به اینکه پیروزی نهایی غلبه بر اسرائیل و دشمنان غربی است ادامه داد: یکی از مهم ترین علل پایداری انقلاب این است که از همان ابتدا دشمن را به درستی شناخت.

وی یادآور شد: براساس آیات قرآن کریم بنی اسرائیل نابود میشود و ما در آستانه پیروزی بر علیه صهیونیسم هستیم.

حجت الاسلام مهدی ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم گفت: هم در مواقع خیر و برکت و هم در مواقع دفع بلا ما باید سپاسگذار خداوند باشیم.

وی اظهار کرد: در جاهایی که خدا ما را امتحان می کند و از این امتحان موفق بیرون می آییم، همواره باید خدا را شاکر باشیم.

این استاد حوزه با بیان اینکه امروزه به همت نیروهای مقاومت از کشورهای عراق،سوریه،ایران،لبنان دفع داعش و فتنه صورت گرفته است، یادآور شد: باید شکرگذار نعمت انقلاب باشیم.